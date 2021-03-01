法媒追查為北京服務的法國人

法國電視二台二月底播出了有關中國的長篇調查報道，報道的標題是：“咄咄逼人的中國”，對中國近期如何在國際舞台發動攻勢，佔據多個國際組織的領導地位，並且利用開設孔子學院，向西方輸出中國的政治宣傳，報道特別介紹了北京政府如何利用多種渠道滲透法國的各個領域，對法國前總理拉法蘭等擔任國家公職的政治人物究竟是在捍衛中國還是為法國的利益提出了質疑。

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報道指出，新冠疫情爆發之後一年來，人們原以為中國一定會被病毒所壓倒，然而，事實卻恰恰相反，就在西方國家陷入新冠疫情泥潭而無法自拔之時，中國經濟卻一枝獨秀，達到了2,3%的經濟增長率。不僅如此，北京還試圖在國際輿論上佔據優勢，被稱為是“戰狼”的中國外交官四面出擊，一個驕傲和咄咄逼人的中國正日益向世界展示，中國試圖成為世界的中心，為達到此一目的，歐洲，尤其是法國是其中關鍵的一步。為中國服務的人稱為“熊貓法國人”究竟都有誰？

誰是法國熊貓？

報道介紹了法國政界人物經常出入的法華商業俱樂部，這裡彙聚着中國駐法使館的官員，以及法國現政府以及前政府官員，例如法國前國防部長阿里奧瑪麗，法國前衛生部長杜斯特布拉奇，甚至法國前情報部門負責人Bernard Scouacini。俱樂部領導人近日曾經向BFM電視台披露，前法國總統薩科齊應該是下個月3月8日舉行的俱樂部宴會的嘉賓。

法國輿論越來越質疑前政府官員在與中方交往中究竟扮演何等角色。他們中首當其衝的是被北京稱為是“中國人民的老朋友”的前總理拉法蘭。報道指出，2019年，拉法蘭獲得了北京頒發的友誼勳章，獲得該勳章的是屈指可數的與北京關係十分緊密的人士，例如俄羅斯總統普京與古巴現總統拉戶爾卡斯特羅。在接受法國電視二台訪問時，拉法蘭表示，他之所以被公認為是中國的緊密合作者，主要是由於他將數千個法國企業帶入了中國，他說，他並不是外交官，並不從事外交活動，他只不過是幫助法國企業進入中國市場。不過，報道也指出，拉法蘭也是中國官媒法文版 電視頻道一個節目的主持人，他一會兒介紹中國的一個城市，一會兒又對中國製造的體育用品讚不絕口，他不僅稱讚中國製造，更對中國政府的領導人倍加奉承，聲稱習近平是一個有智慧，有遠見的領導人，並且聲稱要治理一個有14億人口的國家，必須使用強權。當被問到他是否被北京所利用時，拉法蘭回答說，“他是被和平所利用，他的目的是要維持兩國之間的關係，因為中國與法國無論從歷史文化還是從政治體制來說都決然不同，中國是一個擁有五千年歷史的國家，中國人與我們沒有共同的價值觀。”拉法蘭還為自己的行為辯護說，兩國外交除了原則之外還有利益，他認為捍衛利益至關重要。報道披露說，2018年，拉法蘭曾經因為其與中國的關係而受到法國情報部門的召見，不過，拉法蘭本人對此予以否認。

法國前駐華大使黎想將拉法蘭等親近北京的法國人稱為“法國熊貓”，他認為無容置疑擁有悠久文化歷史的中國確實令人着迷，但是，不應該因此而對中國殘酷的政治體制不以為然。

除了拉法蘭之外，法國熊貓還大有人在。法國前部長Jean Louis Borloo 以及Jean Marie Le Guen 先後是中國電信巨頭華為董事會的成員。當被問到為何參與華為集團時，Jean Marie Le Guen回答說，華為是一家非常出色的跨國集團，華為的參與將豐富歐洲與法國的貨源。而對華為可能帶來的安全隱患卻隻字不提。至於華為為何僱傭法國前政府人員？法國經濟學者Stéphane Dubreuil 認為華為應該是最了解法國政界運作的中國企業，他們僱傭前政界人物來為其打開各級政府的大門，僱傭最有效率的公關以及壓力集團，以便擁有所有可能施壓的籌碼。華為在法國僱傭的公關集團 包括Havas， Publicis 以及Patricia Goldman，Patricia Goldman也是前部長Jean Marie Le Guen的公關公司。

除了前政府部長之外，華為還高價僱傭政府內部的工作人員，有法國部門工作人員被華為僱傭專門與愛麗舍宮聯繫，據他介紹，華為每天都要求他獲得會見法國總統的機會。至於華為與中國政府之間究竟有何關係？對此，報道評論說，對此不要輕易作評論，否則將被送上法庭。

法國歐洲議會議員Raphael Gluckmann針對拉法蘭等為北京工作的法國政界人物評論說，：“作為法國的前政府總理，怎麼能夠在全世界各地為捍衛中國的利益而活動，尤其是有時中國的利益會與法國的利益發生衝突。”，他還表示：“貪婪與腐敗一向對民主構成威脅，政界人物應該在從政以及為華為工作之間作出選擇，不可能兩者得兼。”

法國情報部門調查北京滲透方式

歐盟內部正在對與北京關係過於緊密的政界人物展開調查，法國情報部門（DGSI）同樣密切跟蹤與中國有關的集體與個人，並且追捕了多名嫌犯。

法國情報部門在2018年撰寫了一份長達六頁的秘密文件，警告法國的科研部門面臨來自的中國的嚴重盜竊威脅。中國的研究人員無論是出於自願還是由於壓力紛紛承諾為北京竊取科研情報，文件特別指出，法國西部的布列塔尼地區是北京瞄準的一大目標。布列塔尼是法國的國防，電信以及海洋生物研究中心，文件指出，布列塔尼研究海洋資源的公司Ifremer 受到北京的高度關注，北京試圖攝取科研成果，為未來開發南中國海的所用。

布列塔尼開設了法國第一個孔子學院，孔子學院的中文教師都來自中國國內漢辦，他們在出國之前簽署了千篇一律的工作合同，不能談及包括西藏，台灣以及天安門事件等敏感議題。孔子學院的中方領導人拒絕接受外國媒體的採訪。孔子學院的圖書館中都是一些經過精選的雜誌。法國人權組織揭露孔子學院干預法國教育部門，呼籲關閉所有在法國的孔子學院。除了法國的孔子學院，報道介紹了歐洲尤其時布魯塞爾的孔子學院如何成為官方物色招聘為北京辦事的人員的據點。

北京如何收購好萊塢

報道介紹了北京如何通過多次收購好萊塢的製片公司而影響好萊塢影片的拍攝，2012年中國萬達集團以26億美元收購AMC影片商業鏈，2016年，萬達以35億美元收購拍攝蝙蝠俠的著名製片公司Legandary， 2017年，著名的Paramont 製片廠將其股份的四分之一出售給中國的一家國營公司，通過上述資金投入，北京試圖掌控對好萊塢影片的掌控權。

曾經與中方合作了十多年的好萊塢製片商Chris Fenton 近期推出新書“給龍餵食”，揭露好萊塢的製片商，演員如何在北京的壓力之下作出讓步。據他介紹，好萊塢製片商首先要考慮的是影片是否能夠經得起審查，所有涉及西藏，人權等議題的影片都不能拍攝，如果影片試圖在中國播放的話。好萊塢著名影星Richard Gir 就因為與達賴喇嘛關係緊密而遭到排斥。他說，今天的影片故事情節必須受到北京的審查。

美國非政府組織美國筆會Pen Americain譴責好萊塢為了符合北京的審查標準自覺地對其畫面進行過濾，刪除修改任何可能使北京不高興地內容，例如，台灣的或者日本的國旗。

報道還指出越來越多的聯合國機構的領導位置被北京佔據。最後，中國駐法大使盧沙野就上述議題回答了法國電視二台記者的回答。就新疆維族議題，盧沙野臉色平靜地回答說，中國的維族人生活在和平與幸福之中。

法國電視二台報道鏈接：

https://www.youtube.com/watch?v=TpuU7AmrCIc