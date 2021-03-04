【視頻】控制疫情法國再推新措施 大巴黎或免於周末封禁 外省叫不平

法國總理讓 卡斯泰周四將再宣布遏制疫情的新措施

法國總理讓 卡斯泰周四下午6點將再次主持進行記者會，公布政府遏制新冠疫情的新措施。法國全國目前二十個省區處於疫情高警戒，其中十九個將可能實施新的嚴格防疫措施。據官方消息人士稱，大巴黎（法蘭西島）地區應不會採取周末封禁措施。

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法國疫情持續嚴峻，醫院系統仍處於緊張高負荷，同時不同地區疫情存在差異。面對疫情，政府希望通過加速疫苗接種和強化疫情嚴重地區限制措施兩方面結合控制疫情。總統馬克龍上周一表示，法國人生活恢復正常可能還需要四到六周的時間。

周三法國單日共記錄近27,000例新冠感染病例，死亡300多例。自疫情爆發以來法國因新冠死亡人數以達到共87542人。

目前法國全國仍在實行每天晚上6點起的宵禁措施。受疫情影響特別嚴重的尼斯（Alpes-Maritimes）和敦刻爾克（North）等大城市則即將進入第二個周末禁足，即3月5日下午6點至3月8日上午6點。

總理讓 卡斯泰和衛生部長韋蘭本周四下午將舉行新聞發布會。公布政府新的措施，據官方消息，在即將實施周末封禁的地區中，包括西北部的加來海峽省（Pas-de-Calais），但大巴黎地區（法蘭西島）應不會被列入周末封禁的省區。

加來海峽與其他19個省（其中含大巴黎地區的8個省）被列入疫情高警戒狀態名單。對於大巴黎地區可能免於實施周末封禁，加來海峽省Touquet市長表示不理解，並強烈批評這一措施的不一致。

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