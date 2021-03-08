記者無國界組織 : 全球新聞行業中性別歧視普遍

2021年3月8日是國際婦女節，記者無國界組織公布最新報告顯示全球新聞業中存在性別歧視現象，指出這對女性記者和新聞自由產生多種嚴重後果。

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新聞工作者中的女性歧視現象

記者無國界組織在3月8日婦女節這一天公布一份最新報告指出，在實地報道，在網絡上，甚至在編輯部中都存在對女性記者不同程度的歧視現象。記者無國界組織的報告呈現的在新聞界中歧視現象對女性記者和新聞自由造成多重後果。

該非政府組織在112個國家進行調查後警告說，無論是傳統的在實地進行報道，或者在網絡上，甚至在編輯部這個本應該受到保護的地方都存在歧視現象，而且非常普遍。

有特約記者和不同專長記者們參加了該非政府組織的調查，展示了女性記者面臨的不平等行為，有歧視，侮辱，性騷擾，觸摸，有口頭或者身體上的侵犯，包括言語中的強姦威脅甚至強姦行為，就是身為一名女性記者或受到雙重壓力，不僅有從事記者工作的職業危險，而且還有基於性別不同的歧視，甚至是暴力。

普遍存在的歧視現象

參加調查的女性記者中73％認為暴力現象無處不在，從互聯網和社交網絡開始，眾多網絡專欄調查的女記者受侵害，例如印度專欄作家和調查員拉娜·阿尤布（Rana Ayyub）每天都收到強姦或者死亡的威脅。

36％的女性記者認為在實地調查同樣存在歧視現象，例如在巴西，記者們發起了一場運動，目的是要回應那些未經允許就親吻女記者的球隊支持者。記者無國界組織指出在編輯部辦公場所也存在歧視現象，如不久前法國的#MeToo運動和＃BalanceTaRédac試圖打破法國新聞界的一些禁忌話題。

該報告還強調了針對女性的暴力行為不僅造成受害者，而且影響民眾的知情權，例如讓女性記者離開社交網絡，一些記者進行自我審查，甚至辭職改行從事其他工作。

最後，記者無國界組織提出了一系列建議，例如如何應對這些歧視行動，舉辦具體應對歧視的培訓，提供具體回應建議，甚至可建立“性別編輯”，主要負責處理有關“性別問題”的。據該組織表示，這會讓女性記者不會錯過針對婦女權利的重要調查，而且還避免了出於應對不恰當而生產的誤會。

美國《紐約時報》已經於2017年首次創建“性別編輯”。在西班牙，安娜·雷克納·阿吉拉爾（Ana Requena Aguilar）則在網上報紙《 El Diario》中擔任這一職務。在法國布雷杜（Lénaïg Bredoux）在調查媒體Mediapart擔任這個工作。

接受電視採訪的女性專家少

另外，法國高級視聽理事會和法國視聽協會此前的調查顯示，在新冠疫情期間法國視聽行業出鏡的專家多為男性，占80 %，女性甚少。

法國高級視聽理事會對6個電視頻道和兩個廣播電台調查顯示女性專家僅占20 %。

分析指出與健康有關的問題在去年3到5月疫情禁足期間相對較多，而該領域的女性專家負責人在科學理事會中比例低。儘管在法國巴斯德研究所，法國國家健康與醫學研究院（INSERM）和法國農業科學研究院 (INRA)不存在男女研究員的失調問題，但是在新冠疫情禁足期間被電視台採訪的女性與男性專家的比例為1比14。

法國高級視聽理事會成員卡洛琳娜貝斯表示責任要由媒體和科學研究院分別承擔，媒體應該做得更好，同樣在科學領域需要更多女性參與，如鼓勵研究院推薦更多女性專家參加訪談節目，當然也存在一些女性自我審查的傾向。

法國視聽協會的調查顯示根據銀屏上的字幕分析如醫生，企業家等顯示權威的詞彙經常以男性為主，到達77 %，遠遠高於女性。