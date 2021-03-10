程艾蘭：“如果不再是'中央帝國'，對中國會非常由有益……”

漢學家，法蘭西學院教授，程艾蘭四十年來的工作使中國的知識寶庫廣為人知。但她始終不願為中國的政權進行宣傳。她主編了一套叢書“ 中國思想”。法國世界報對此撰文。 以下是文章內容。

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因新冠疫情而幾乎空無一人的法蘭西學院內，教室愈顯清冷。漢學家程艾蘭（Anne Cheng）女士自2008年以來，一直主講中國知識史，並持續有力地解析圍繞着對這一強國神話的感知，及其越來越強的存在感。她致力於清除人們眼中歐洲學者對亞洲形象的闡述——“東方主義”的殘跡，雖然這種“東方主義”已經被無數次譴責，可是當有人堅持認為中國是比其他文明更激進時，它總是很活躍的。

程艾蘭認為，這一差異，北京的獨裁政權利用這一差異，使自己擺脫人權。在法國，知識分子試圖“推銷中國的相異性人”，而他們在中國遇到的成功又極大程度地困擾了他們。程女士對《書籍世界》解釋說：“這種新東方主義主張中國有自己的文明，不需要以在其文化中沒有作為借口，而需要民主。 ”

冷靜的頭腦和批判性的思維

相反，程艾蘭的學術研究在於擺脫某種迷戀，無論好與壞，這種迷戀使很多西方學者在面對中國時都變得羞怯。因此，在面對標準簡練的道德經時，老子的“道”吸引了一代又一代眾多的哲學家，程艾蘭保持了冷靜的頭腦和批判性的思維。這位漢學家稱：“道德經讓我很苦惱，因為沒辦法抓住它”。沒有任何參考文獻中可以找到它構思的蛛絲馬跡。人們很容易忘記，道德經也是中國的第一個極權主義“法制”的直接靈感來源，它的第一個評論家韓非子就主張要用胡蘿卜加大棒治理國家，現今的中國政府就是這樣實施的，而毛澤東則參考了剩下的。這一古老的中國極權主義的目的就是使帝國的權力與道相符。在這裡可以隱約地看到一種可怕的東西，只能忍受，如同一台機器不停地運轉，就像恆星那樣無可爭議地在運動議。

這一解讀引起了一些聽眾的“責罵”。程艾蘭（Anne Cheng）笑者說，甚至給她自己帶來了反華的聲譽。可“如果我曾反華，那為什麼我要嫁給一個華人呢？”她如是說，程艾蘭的先生在2015年去世，兩人攜手30年，並生養撫育了兩個女兒。“為什麼會從事中國研究呢？”回答是：“我試圖用一種對中國有益和健康的方式進行思考。但這對她來說除了“使中國不再以自我為中心”之外沒有其他意義。因此，多年來，程艾蘭一直致力於通過印度和日本知識分子的眼光來考慮這一問題。她說：“我認為，如果不再是這個'中央帝國'，那對中國會非常有益。”

拒絕``本質主義''和不依賴任何外國影響的自主發展的想法，程艾蘭希望引發對文化傳播的興趣，文化傳播禁止所有限制在``鋼筋混凝土''中的身份。她本着這種精神，強調了佛教的重要性，佛教在公元一千年前就傳入中國，與中國特有的道教或儒家思想潮流共存。程艾蘭甚至對中國“傳承”的神話提出異議，這一神話可追溯到五千年前，可在這一文明中最早的文字，出現在公元前1500年。

精英和包容的理想

程艾蘭剖析傳說的能力是從何而來的呢？那是來自生活和學習中具有的雙重性，來自深受西方和中國古典文學的熏陶。程艾蘭是作家程抱一（François Cheng）的女兒，在法國出生。但是父女兩人與中國的關係卻大不相同。程艾蘭承認：“我們的軌跡在所有意義上都朝着相反的方向發展。我父親的中國不是我看到的。他讚揚極富美感的中國，詩歌，書法，繪畫，卻絲毫不懷疑月亮背面的陰暗，極其殘酷的一面。有一種對中國二十世紀的否定，是非常暴力的。 ”

程艾蘭的母親是位畫家，1966年離開法國，“投身文化大革命”，可文革摧毀了她和她的伴侶。程艾蘭十年沒有母親的消息。作為獨生女，在郊區的廉租屋裡長大，這位“好學生”實現了精英和包容的理想。她在預科結束後，她考入法國高等師範學校，同時繼續學習中文課程。

25歲時，程艾蘭出版了她的翻譯作品——孔子的《論語》（Seuil，1981年）。她得到了她的一位老師，漢學家漢克·傑爾內（Jacques Gernet，1921-2018年）的公開讚譽。程艾蘭對清醒傳播文化的熱情讓她繼續堅持了下去，出版了《中國思想史》（Seuil，1997年），以及美文出版社（Belles Lettres）出版，由她主編的“中國圖書館”叢書，叢書擁有約30個主題，她擁有10年的主編經驗。

程艾蘭表示，叢書的“出版範圍擴展到所有中國古典書籍文獻。這意味着可以回溯到公元前5世紀，直到20世紀初。包括韓文甚至日文的書名，還希望添上越南文的書名。因為這些國家的著名學者使用古文作為表達語言”，她還補充說：“目標是為了讓那些對中國了解甚少，或是一無所知，還聲稱沒什麼可閱讀的法國知識分子閉嘴。我們向他們提供中國作家或是古典文學”。但是，她拒絕接受中國政府的贈款。就像程艾蘭和其他人揭露的那樣，中國通過孔子學院滲透進入法國大學。

中國“軟實力”-“矛盾之詞”

在程艾蘭主編的《中國思想（ Penser en Chine）》這部新出版的集體著作中，她和她的合作者多次舉例說明沉迷於“幻想世界帝國”的中國政府隱蔽闖入西方競爭的例子。程艾蘭認為，zhe yu極力兜售其著名的中國軟實力是個“矛盾之詞”。當談及對權力的迷戀時，這位漢學家知道如何諷刺，這種迷戀最終變成垃圾的本質：“我們發明了所謂的中國身份，實際上充其量是漢人的身份。這只是中國人口的一部分，此外，這個漢族身份不是只有一個。在中國身份證上表明了種族歸屬。當既不是滿族，蒙古族也不是藏族時，那就是漢族。當精簡所有內容後，剩下的就只有這些。回想一下，這種分類是斯大林主義時期開始的。人們全盤接受本質主義的理論，而這種理論還很新！ ”