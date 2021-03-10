中國文化在法國

程艾蘭：“如果不再是'中央帝國'，對中國會非常由有益……”

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程艾蘭 （Anne Cheng）.
程艾蘭 （Anne Cheng）. © Collège de France
作者： 艾娃
15 分鐘

漢學家，法蘭西學院教授，程艾蘭四十年來的工作使中國的知識寶庫廣為人知。但她始終不願為中國的政權進行宣傳。她主編了一套叢書“ 中國思想”。法國世界報對此撰文。 以下是文章內容。

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因新冠疫情而幾乎空無一人的法蘭西學院內，教室愈顯清冷。漢學家程艾蘭（Anne Cheng）女士自2008年以來，一直主講中國知識史，並持續有力地解析圍繞着對這一強國神話的感知，及其越來越強的存在感。她致力於清除人們眼中歐洲學者對亞洲形象的闡述——“東方主義的殘跡，雖然這種東方主義已經被無數次譴責，可是當有人堅持認為中國是比其他文明更激進時，它總是很活躍的。

程艾蘭認為，這一差異，北京的獨裁政權利用這一差異，使自己擺脫人權。在法國，知識分子試圖推銷中國的相異性人，而他們在中國遇到的成功又極大程度地困擾了他們。程女士對《書籍世界》解釋說：這種新東方主義主張中國有自己的文明，不需要以在其文化中沒有作為借口，而需要民主。

冷靜的頭腦和批判性的思維

相反，程艾蘭的學術研究在於擺脫某種迷戀，無論好與壞，這種迷戀使很多西方學者在面對中國時都變得羞怯。因此，在面對標準簡練的道德經時，老子的吸引了一代又一代眾多的哲學家，程艾蘭保持了冷靜的頭腦和批判性的思維。這位漢學家稱：道德經讓我很苦惱，因為沒辦法抓住它。沒有任何參考文獻中可以找到它構思的蛛絲馬跡。人們很容易忘記，道德經也是中國的第一個極權主義法制的直接靈感來源，它的第一個評論家韓非子就主張要用胡蘿卜加大棒治理國家，現今的中國政府就是這樣實施的，而毛澤東則參考了剩下的。這一古老的中國極權主義的目的就是使帝國的權力與道相符。在這裡可以隱約地看到一種可怕的東西，只能忍受，如同一台機器不停地運轉，就像恆星那樣無可爭議地在運動議。

這一解讀引起了一些聽眾的責罵。程艾蘭（Anne Cheng）笑者說，甚至給她自己帶來了反華的聲譽。可如果我曾反華，那為什麼我要嫁給一個華人呢？她如是說，程艾蘭的先生在2015年去世，兩人攜手30年，並生養撫育了兩個女兒。為什麼會從事中國研究呢？回答是：我試圖用一種對中國有益和健康的方式進行思考。但這對她來說除了使中國不再以自我為中心之外沒有其他意義。因此，多年來，程艾蘭一直致力於通過印度和日本知識分子的眼光來考慮這一問題。她說：我認為，如果不再是這個'中央帝國'，那對中國會非常有益。”

拒絕``本質主義''和不依賴任何外國影響的自主發展的想法，程艾蘭希望引發對文化傳播的興趣，文化傳播禁止所有限制在``鋼筋混凝土''中的身份。她本着這種精神，強調了佛教的重要性，佛教在公元一千年前就傳入中國，與中國特有的道教或儒家思想潮流共存。程艾蘭甚至對中國傳承的神話提出異議，這一神話可追溯到五千年前，可在這一文明中最早的文字，出現在公元前1500年。

精英和包容的理想

程艾蘭剖析傳說的能力是從何而來的呢？那是來自生活和學習中具有的雙重性，來自深受西方和中國古典文學的熏陶。程艾蘭是作家程抱一（François Cheng）的女兒，在法國出生。但是父女兩人與中國的關係卻大不相同。程艾蘭承認：我們的軌跡在所有意義上都朝着相反的方向發展。我父親的中國不是我看到的。他讚揚極富美感的中國，詩歌，書法，繪畫，卻絲毫不懷疑月亮背面的陰暗，極其殘酷的一面。有一種對中國二十世紀的否定，是非常暴力的。

程艾蘭的母親是位畫家，1966年離開法國，投身文化大革命，可文革摧毀了她和她的伴侶。程艾蘭十年沒有母親的消息。作為獨生女，在郊區的廉租屋裡長大，這位好學生實現了精英和包容的理想。她在預科結束後，她考入法國高等師範學校，同時繼續學習中文課程。

25歲時，程艾蘭出版了她的翻譯作品——孔子的《論語》（Seuil1981年）。她得到了她的一位老師，漢學家漢克·傑爾內（Jacques Gernet1921-2018年）的公開讚譽。程艾蘭對清醒傳播文化的熱情讓她繼續堅持了下去，出版了《中國思想史》（Seuil1997年），以及美文出版社（Belles Lettres）出版，由她主編的中國圖書館叢書，叢書擁有約30個主題，她擁有10年的主編經驗。

程艾蘭表示，叢書的出版範圍擴展到所有中國古典書籍文獻。這意味着可以回溯到公元前5世紀，直到20世紀初。包括韓文甚至日文的書名，還希望添上越南文的書名。因為這些國家的著名學者使用古文作為表達語言，她還補充說：目標是為了讓那些對中國了解甚少，或是一無所知，還聲稱沒什麼可閱讀的法國知識分子閉嘴。我們向他們提供中國作家或是古典文學。但是，她拒絕接受中國政府的贈款。就像程艾蘭和其他人揭露的那樣，中國通過孔子學院滲透進入法國大學。

中國“軟實力”-“矛盾之詞

在程艾蘭主編的《中國思想（ Penser en Chine）》這部新出版的集體著作中，她和她的合作者多次舉例說明沉迷於幻想世界帝國的中國政府隱蔽闖入西方競爭的例子。程艾蘭認為，zhe yu極力兜售其著名的中國軟實力是個矛盾之詞。當談及對權力的迷戀時，這位漢學家知道如何諷刺，這種迷戀最終變成垃圾的本質：我們發明了所謂的中國身份，實際上充其量是漢人的身份。這只是中國人口的一部分，此外，這個漢族身份不是只有一個。在中國身份證上表明了種族歸屬。當既不是滿族，蒙古族也不是藏族時，那就是漢族。當精簡所有內容後，剩下的就只有這些。回想一下，這種分類是斯大林主義時期開始的。人們全盤接受本質主義的理論，而這種理論還很新！

 

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