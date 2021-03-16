“禁足令”實施一年後的法國

2020年3月16日，法國總統馬克龍曾發表電視講話，自17日午間開始實施“禁足令”。一年過去了，法國總理卡斯泰接受媒體採訪表示：法蘭西島的疫情令人擔憂，是宣布新的防疫措施的時候了。政府目前還沒有做出新的限制措施的決定。為更好地抑制新冠蔓延，政府還是把重點放在接種疫苗上。

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總理卡斯泰表示：我們會努力讓接種的人數到4月15日時達到1千萬，當然先決條件是醫藥公司承諾的新冠疫苗不能延遲交貨。總理卡斯泰16日在全天候電視台BFMTV表示：政府接種目標是5月15日，接種人數達到2千萬；6月底達到3千萬。

歐盟的接種計畫遇到重重困難，法國也是如此。3月12日，阿斯利康將2021年第一季度供給歐盟的疫苗量降至3000萬劑，為原定合同義務（9000萬劑）的三分之一，較上月作出的承諾數量下降了25%。

對此，法國總理卡斯泰表示：延遲交貨這是反常的，歐盟要給予“回擊”。

但另一方面他也表示：他對歐洲藥物監管機構18日對阿斯康利給出肯定的回答表示樂觀。卡斯泰表示：獲得歐洲藥物局的核准之後，法國也將繼續施打阿斯利康疫苗。

法國總理在回答記者提問時表示：我希望接種防疫能夠成功。當民眾有疑問時，我們的職責是消除疑惑。卡斯泰說：為防止新冠病毒，阿斯利康是有用的疫苗。他還表示：“我們知道有不良後果，但尚未確定其危險性” 。我們都應該對瑞典阿斯特拉公司（Astra AB）和英國捷利康公司（Zeneca Group PLC）研製的疫苗充滿信心。

法國總理16日在回答記者提問時表示：我們當然沒有成功處理好這場疫情危機” 。他補充說：“我們一年學到了很多東西，但我們必須表現出謙卑的態度”。

大巴黎地區重症監護室已達到飽和。總理對克服困難轉移巴黎大區重症患者的醫護人員表示敬意。