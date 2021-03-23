在法國的臉書運營遭起訴：涉嫌任由仇恨言論泛濫

記者無疆界(RSF)在周二的一份聲明中表示，該全球媒體監督機構已就Facebook在法國的仇恨言論和虛假信息提起訴訟。RSF表示，法國法院對Facebook的判決有可能產生全球影響，該組織正在考慮在其他國家提起類似訴訟。

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據路透社今天報道稱，記者無疆界就法國的仇恨言論起訴臉書。就此消息，Facebook法國發言人說，他不能立即對RSF的倡議發表評論。

據記者無疆界(RSF)在周二的一份聲明中表示，該全球媒體監督機構已就Facebook在法國的仇恨言論和虛假信息提起訴訟。無疆界記者組織說，在周一向巴黎檢察官提起的訴訟中，該組織指控Facebook不顧提供安全網絡環境的承諾，任由仇恨言論(尤其是針對記者的仇恨言論)和虛假信息大規模擴散。

據RSF指控，“通過專家分析、個人證詞和前Facebook員工的陳述，RSF的訴訟表明……它(Facebook)允許虛假信息和仇恨言論在其網絡上泛濫……與服務條款和廣告中的聲明相反，”

Facebook法國發言人說，他不能立即對RSF的倡議發表評論。

據RSF表示，法國法院對Facebook的判決有可能產生全球影響，該公司正在考慮在其他國家提起類似訴訟。該組織補充說，這起訴訟涉及Facebook法國和Facebook愛爾蘭，依據的是法國消費者法典，根據該法典，使用欺騙性商業行為的公司可能面臨高達年度營業額10%的罰款。