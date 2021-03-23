法國外交部召見盧沙野 告知法國不滿

中國駐巴黎大使周二被召見到法國外交部，針對盧沙野以及法國使館對法國研究員和議員發表法國表明不可接受的言論後，法國外交部向中國大使陳述了一系列不滿。據法國外交部說，盧沙野的這種方式，對中國與法國兩國元首所表達的政治意願構成障礙，對發展兩國關係也構成極其嚴重的問題。法新社消息說，盧沙野顯示“對法國外交部極為直接性質的表達感到震驚”。

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據法新社說，法國外交部亞太司司長貝特朗·洛特霍拉里（Bertrand Lortholary）說， “我們應外交部長讓·伊夫·勒·德里安的要求，今天上午召見了盧沙野大使，向他通報我們對他的全部不滿。”

該報道說，中國使館對戰略研究基金會（FRS）的研究員安托萬·邦達茲（Antoine Bondaz）被指控是反華立場不滿，使用 “小流氓”，“瘋狂的鬣狗”，“思想巨魔”對其進行攻擊。中國大使盧沙野堅持反對法國國會議員訪問台灣的計畫。中華人民共和國認為台灣是其省份之一，譴責西方官員對台灣的每次訪問，並威脅說如果台北正式宣布獨立，將使用武力。

法國外交部亞洲負責人貝特朗·洛特霍爾里明確告知他，對中國使館在公共交流平台使用激烈語氣的方法，不能接受，中國使館的做法超出了任何一個使館在任何地方能被接受的限度。法國外交部批評說，對法國議員，研究人員，新聞工作者的侮辱，煽動和威脅是根本的原則錯誤，是恐嚇的手段。法國外交部還批評中國大使親自上陣譴責法國共和國議員，忘記了他的身份職責區分。法國外交部消息說，盧沙野被敦促今後應當嚴格注意。

據法國外交部說，盧沙野的這種方式，對中國與法國兩國元首所表達的政治意願構成障礙，對發展兩國關係也構成極其嚴重的問題。

據該消息，法國還提醒，法國不同意北京制裁包括法國歐洲議員在內的十名歐洲國民，以報復歐盟對鎮壓維吾爾族的制裁。

據法新社說，中國大使星期一在一條推文中暗示，由於“日程”問題，他沒有在周一對第一張召見傳票做出回應，他將在周二前往法國外交部討論歐盟針對維吾爾族人權問題和有關台灣問題。該報道說，盧沙野被告知：“這些問題不在他被召見範圍之內”。

據法國外交部消息說，盧沙野顯示“對法國外交部極為直接性質的表達感到震驚”。

中國大使盧沙野已於2020年4月Covid-19大流行開始時被召見。中國駐法國使館網站上發表一篇文章批評歐洲健康管理危機。北京隨後據此指責法國養老院的工作人員放棄職守，任由老人死於饑餓和疾病。