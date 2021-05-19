法國千萬警員示威 保護民眾的群體訴求安全與保護

法國警方多家工會決定在警員埃里克-馬松（Eric Masson）被謀殺兩周後在法國國民議會樓前舉行集會示威。據組織者稱，有超過35,000人響應了警察工會的號召。法國民眾被邀請加入集會。法國各政黨絕大部分都參加了示威活動。

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就此，法新社今天報道稱，距離總統選舉僅有一年時間，法國各方政治家周三參加了一個警察集會，警方譴責他們所面臨的日益嚴重的暴力事件和司法反應的不足。

法國警方工會決定在埃里克-馬松（Eric Masson）被謀殺兩周後舉行集會，他是一名警察，在阿維尼翁（法國南部）的一家車行被殺。4月23日，巴黎地區朗布依埃（Rambouillet）警察局的行政官員斯特凡妮-蒙弗雷（Stéphanie Monfermé）被一名顯然已經成為伊斯蘭激進化的突尼斯人謀殺，這些悲劇震動了警察部隊。

飽受反對派批評的內政部長傑拉爾德-達爾馬寧也參加了示威集會。但他的到來也引發爭議。

據來自法國西北部的警察米凱爾說，"我是一名警察，我支持我所有的同事，他們每天都冒着生命危險。這並不容易，我們需要更多的人進行安全乾預。"

缺席集會的司法部長埃里克-杜邦-莫雷蒂（Eric Dupond-Moretti）是示威者和工會批評的目標，他們要求採取更有力的刑事對策，特別是對襲擊警察的人處以必要最低刑罰。

據一位警方工會成員在掌聲中雷鳴般地喊道， "警察的問題就是正義！" 台上有幾位受傷警察或其親屬的證詞，或在台上播放了這些證詞。

據法新社說，在一個月後的地區選舉和一年後的總統選舉中，安全問題已經成為主要的競選主題之一。

從極右翼的國民大會到共產黨，以及社會黨和綠黨議員都加入了集會。

自阿維尼翁悲劇發生以來，法國政府已經向警方工會做出了承諾。

政府特別承諾將因對警察或憲兵犯罪而被判處終身監禁的人的安全期延長至30年。政府於周三提交了一份相關的修正案，作為對司法部長提出的司法系統 "信心 "法案的一部分，預計將在本周內進行表決。總理Jean Castex還表示，他贊成對襲擊警察的人減刑的可能性進行更嚴格的限制。

抗議者明確譴責司法機構對他們的問題負有部分責任，認為司法機構沒有按章懲罰罪犯，讓這些罪犯一種有罪不罰的感覺。

據法新社說，距離總統選舉僅有一年時間，來自政治光譜各方的法國政治家周三參加了這個由警察舉行的集會，譴責他們所面臨的日益嚴重的暴力和司法反應的不足，這是一個選舉敏感問題。

內政部長傑拉爾德-達爾馬寧（Gérald Darmanin）和除極左派以外的各政治派別領導人都出席了會議，因為安全問題成為一個月後的地區選舉和一年後的總統選舉的主要競選主題之一。據內政部長傑拉爾德-達爾馬寧周三在短暫出席集會時強調："沒有什麼比在共和國支持警察更正常的了。”

根據4月底公布的一項民意調查，安全和打擊恐怖主義以及打擊犯罪是今天法國人的第四和第五大優先關注事項，排在健康、抗擊新冠病毒和教育之後，但在解決失業、環境保護或打擊非法移民之前。

各種左翼人士，如巴黎市長安妮-伊達爾戈，也出席了會議，儘管安全問題在傳統上不是左翼的愛好之一。

據法新社說，法蘭西不屈服黨領袖及公開宣稱競選總統候選人讓-呂克-梅朗雄周三沒有參加這一集會，並將警方工會在國民議會外召集的警察集會描述為 "派別性質的示威"。梅郎雄批評說，警察示威不去抗議那些造成不幸的人喪生的原因，而是矛頭指向機制比如司法。

法新社說，警員埃里克-馬松（Eric Masson）是在執法查訊逮捕毒品走私時遭槍殺。