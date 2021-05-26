法國首例 4名學生推特侮辱亞裔言論遭判刑與罰款

四名因在推特上發文涉嫌煽動仇恨亞洲社區而受審的青年，周三被法國法院判處兩天的公民培訓。至少有7個團體或個人聯合對他們提起訴訟。

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據法新社今天報道稱，該案件在2020年10月28日開始，當時法國總統馬克龍剛剛宣布第二次疫情封鎖行動。他們把針對 "中國人 "和整個亞洲社區的仇恨信息在推特上傳。

這些推文針對華人社區，嚴重攻擊亞裔華人與病毒有關聯。這些被定罪的青年年齡在19至25歲之間，被認定犯有 "公開挑釁罪，但沒有後果，推特內容被指控攻擊與出身或原籍相聯繫。

據巴黎刑事法院命令他們向七個民事方中的每一方支付250歐元和最多1000歐元的連本帶利的賠償金。

據作為該案原告的法國中國青年協會的律師索林Soc Lam說，"這是第一次有人根據剛剛在巴黎檢察院內成立的國家打擊網絡仇恨中心的倡議被判刑，"索林並指出判決是 "極其象徵性的輕判"。但據索林又說："他們可能會鼓勵一些人再次這樣做，"據他指出，這個審判已經給出了 "一個信號"：那些想模仿這四個被定罪的青年的人可能會被送到法庭上。

這些被告都沒有任何犯罪的前科。

案中第五人被無罪釋放。

一項調查揪出了幾個匿名發布仇恨言論的推特賬戶身份，包括這五名被告。

還有另外四人在案發時還是未成年人。法新社說，未來這4個小青年還將面對一個專門判決成年人以下的未成年犯罪的庭審。但出庭日期目前未定。