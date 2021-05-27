馬克龍出訪盧旺達 解決1994年種族滅絕事件的沉重負擔

馬克龍對盧旺達的訪問旨在翻過兩國之間歷史上有爭議的一頁。

法國總統馬克龍周四抵達盧旺達進行高度象徵性訪問，本次出訪的目的實現兩國外交緊張的最終和解；因1994年法國在盧旺達的圖西族種族滅絕事件中的作用，而導致雙方長達超過25年的外交緊張。

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法國總統府表示，國家元首所乘飛機在當地時間早上7點15分（格林尼治標準時間5點15分）後降落在基加利。

近中午時，馬卡龍在種族滅絕紀念館發表期待已久的講話，在20分鐘的演講中，馬卡龍說了哪些話呢？據法國政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）周三說："共和國總統願意正視我們的歷史，我們的過去，並且完全透明，這是向前邁進的最好方式"。不過發言人沒有透露總統講話的具體內容。

法新社指出，無論說什麼，馬克龍都將比他的前任們，特別是薩科齊，走得更遠，

自馬卡龍五年執政開始以來，法國採取了一系列打破僵局的舉措，彌補了這一差距。其中最近的一次是3月份公布的一份長達1200頁的報告，報告的結論是，當年法國負有 "沉重的、破壞性的責任"，當時的社會黨籍總統密特朗及其周圍官員，對巴黎當時支持的胡圖族政府的種族主義和種族滅絕的傾向 "視而不見"。

盧旺達總統卡加梅稱他可以 "接受 "這份調查結果，並說如果馬克龍道歉，那將是一件非常好的事情。 為了具體體現雙方關係的正常化，馬克龍和卡加梅將在下午舉行聯合新聞發布會，預計他們將宣布法國恢復派遣駐基加利的大使，該職位自2015年以來一直空缺。

對兩位國家元首來說，解決過去的問題將最終打開 "新的一頁"，馬克龍希望看到法國在基本上是英語國家的東非有更多的影響力，而不僅僅是在西非。

然而，在盧旺達，反對派對馬克龍 "面對自2000年以來，卡加梅總統的專制統治和侵犯人權行為保持沉默 "表示遺憾。2015年的憲法改革使卡加梅有可能繼續執政到2034年。

此外，馬克龍將為基加利 "法語國家文化中心 "的落成典禮剪綵，根據總統府的說法，這一機構 "不僅旨在促進法國文化，而且旨在促進法語國家的所有資源，包括該地區的藝術家"。

馬克龍將於周五前往南非，進行一次針對新冠疫苗接種問題的訪問。