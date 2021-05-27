馬克龍憑弔盧旺達圖西人遭種族滅絕紀念館 發表講話

法國總統馬克龍歷史性訪問盧旺達。馬克龍訪問基加利重要日程，包括到訪憑弔盧旺達圖西族遭種族滅絕大屠殺紀念館。馬克龍在紀念館前發表了長篇講話。

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據馬克龍講話開場說，只有那些經歷過黑夜的人才能講述。這些話語充滿了莊重和尊嚴，在這個地方，在基加利的吉索茲紀念館回蕩。

訴說黑夜。這些話語喚起了一種無邊的寂靜。一百多萬男人、女人和兒童的沉默，他們不再能在這裡講述那一個人類無盡的日蝕，那是一切都陷入沉默的數個時辰。

他們訴說我們的受害者的絕望的奔跑，他們逃入森林或沼澤。是一場沒有抵達、沒有希望的奔跑，這是一場無情的追捕，每天早上、下午又開始了可怕而平庸的罪惡重複。

它們使我們聽到了那些在跌跌撞撞之後，面對死亡或劊子手的酷刑，甚至沒有一聲呼叫。有時是為了讓他們親人，父母，孩子或朋友逃命，試圖保護他們到最後一口氣息。他們跌入沉寂，在黎明升起時分讓位於那些 一起 殺戮的人和那些去 "工作 "的人聚集興奮的癲狂。

這個地方，在Gisozi這裡，要恢復歸還給他們被剝奪的一切：每一張臉，一個歷史，很多記憶。慾望，夢想。最重要的是一個身份，一個名字，所有人的名字，都一個一個毫不倦怠地鐫刻在這個紀念館的永恆的石頭上。

伊布卡，記得。

在這些話語中，我們也聽到了那些承受着那晚的傷痛的人的話語，那些承受着曾經和仍然在那裡的傷口仍未癒合的人的話語。那些人的苦難我們在之前、期間、甚至之後都沒有聽說過，這也許是最糟糕的。倖存者，逃生者，孤兒，正是由於他們的證詞，他們的勇氣，他們的尊嚴，讓我們良多考量，這不僅僅是數字或文字，而是他們的生命不可替代的厚度。

這些話語講述了一個有名有姓的悲劇：它叫種族滅絕。然而，話語並沒有局限至此。因為這確實相關於一個生命，它的所有夢想，被一百萬次地斬斷。

滅絕種族罪是無法比較的。它有一個系譜。它有一個歷史。但它是獨一無二的。

滅絕種族罪有一個目標。殺手們只有一個犯罪念頭：消滅圖西人，消滅所有圖西人。男人、女人、他們的父母、他們的孩子。這種固執念頭已經把所有試圖阻止它的人掃地出門，它從未失去目標。

一個種族滅絕都來自於遠方。它在準備中。它有條不紊地佔據了人們的頭腦，廢除了對方的人性。它植根於幻想中的敘事，植根於統治策略。它是通過每天的羞辱、分離、驅逐而建立的。然後，絕對的仇恨被揭示出來，是滅絕的機制。

滅絕種族罪不能被抹去。它是不可磨滅的。它永遠不會結束。你不能在種族滅絕之後如常活着，你要儘可能地與它一起生活。

在盧旺達，人們說4月7日鳥兒不唱歌了。因為鳥兒知道，應由人來打破這個沉默。

而我們正是以生命的名義，必須說、指認、承認。

那些在沼澤地、山丘和教堂中出沒的殺手沒有法國的面孔。法國不是幫兇。流淌的鮮血並沒有玷污法國的武器和法國的士兵的手，他們也親眼看到了這一不可告人的事情，只是包紮了傷口，並把淚水咽了回去。

但是，法國在盧旺達有一個角色、一個歷史和一項政治責任。它有責任：正視歷史，承認它長期以來讓沉默戰勝了對真相的審視，從而給盧旺達人民帶來了痛苦。

法國在1990年捲入了一場史無前例的衝突，它沒有聽到那些警告它的聲音，或者它高估了自己的實力，認為自己可以阻止最壞的情況發生。

法國不明白，它想防止地區衝突或內戰，實際上是站在一個種族滅絕政權一邊。由於無視最清醒的觀察家的警告，法國在導致最壞結果的漩渦中承擔了壓倒性的責任，儘管法國正試圖避免這種情況。

1993年8月，在阿魯沙，法國與非洲人一起認為已經贏得了和平。法國的官員和外交官們為之努力，相信妥協和權力分享可以取得勝利。法國的努力是值得讚揚和勇敢的。但他們被一個種族滅絕機制掃地出門，這個機制不想讓其畸形的計畫受到任何阻礙。

1994年4月，當劊子手們開始他們可憎的所謂 "工作 "時，國際社會花了近三個月的時間，三個無休止的月，才做出反應。我們把幾十萬受害者都拋棄在這種無休止禁閉之中。

事後，雖然法國官員有清晰的思路和勇氣將其描述為種族滅絕，但法國卻沒有得出相應後果的總結教訓。

從那時起，27年的苦澀距離已經過去。27年的誤解，有雖真誠但不成功的和解嘗試。對於那些歷史仍然被記憶的對立所誤導的人來說，是27年的痛苦。

今天，我懷着謙卑和尊重的心情站在你們身邊，就是承認了我們的巨大責任。因此，梳理和歷史學家的研究工作才能獲得的認知與事實應當繼續。通過支持新一代的男性與女性研究人員，他們勇敢地開闢了一個新的知識領域。希望與法國一起，參與盧旺達這段歷史的所有各方都能反過來開放他們所有的檔案。

承認這段過去也意味着首先要繼續尋求建立正義的工作。法國通過承諾，確保任何涉嫌種族滅絕罪的人都不能逃脫法律制裁。

承認這段過去，即我們的責任，是一種不求回報的姿態。對我們的苛求，也首先是對我們的苛求。在過去如此多的沉默之後，這是對受害者的欠債。這也是我們能給生者的禮物，如果他們接受，我們還可以減輕他們的痛苦。通過我們的虧欠、我們的貢獻，這個承認的旅程為我們提供了走出這個夜晚的希望，讓我們再次一起行走。在這條道路上，也許只有那些經過黑夜的人才能寬恕，給我們寬恕的禮物。

迪布卡。

今天，在此，我想向盧旺達青年保證，另一次相遇是可能的。在不抹去我們過去的任何東西的情況下，盧旺達青年和世界其他地區之間有機會建立一個相互尊重、清晰、支持和相互要求的聯盟。

盧旺達青年和法國青年之間相互要求的聯盟。

這就是我在Gisozi這裡發出的呼籲。這就是我想向那些我們仍將保持記憶的人致敬的意義，他們被剝奪了未來，我們應該為他們創造一個新的未來。