馬克龍抵訪南非 聚焦抗疫合作

法國總統馬克龍周五抵達南非，繼續他的非洲訪問。在訪問盧旺達之後，馬克龍訪問南非的重點是抗疫合作以及討論面對疫情造成的經濟危機。

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據法國總統府稱，馬克龍於當地時間午後12:30左右抵達約翰內斯堡，並將前往首都比勒陀利亞，南非總統西里爾-拉馬福薩在總統府舉行歡迎馬克龍儀式。

馬克龍與拉馬福薩兩人將舉行一對一的會談。南非總統府周四在一份聲明中說，他們將討論在南非和非洲大陸其他地方製造疫苗的議題，以及暫時取消那些針對Covid-19疫苗的知識產權。

據法新社報道，兩位國家元首兩周前在巴黎會晤，並就獲得疫苗的迫切問題進行了多次交流。南非和印度正在開展運動，要求各方放棄專利，以便每個國家都能生產疫苗。

南非這個非洲大陸的主要工業大國迄今只為其5900萬人口中的1%接種了疫苗，而且其為老年人接種疫苗的活動上周才開始。該國是非洲受影響最嚴重的國家，有160多萬個確診病例，超過56,000人死亡。

馬克龍一年多前就計畫訪問南非，因為新冠病毒疫情大流行而不得不推遲。法國總統一直積極實現這次訪問，據愛麗舍宮在馬克龍抵達南非訪問前表示，因為南非 "是法國在非洲大陸的一個主要合作夥伴"。

兩位總統隨後將在下午訪問比勒陀利亞大學校園，啟動一項由歐盟、美國和世界銀行支持的支持非洲疫苗生產的計畫。

據馬克龍在5月初曾表示，優先考慮的是技術轉讓，以便在貧困國家建立生產基地。

法新社說，疫苗這個行業更多集中在美國、歐洲、亞洲，還有一點在拉丁美洲。法國總統府表示說：今天，非洲生產的對抗新冠病毒的產品非常少，而且尤其是至今沒有疫苗。據馬克龍補充說，取消專利 "將是一個解決答案，在生產出足夠多的疫苗後，才會是一個成本問題"。

在此行之前，巴黎強調，自衛生危機開始以來，比勒陀利亞一直是 "重要的合作夥伴之一"，包括在建立Act-A這一開發疫苗、藥品和診斷方法以及加強全球衛生系統的倡議中。

預計兩位總統還將討論氣候和經濟問題，因為法國旨在增加其在南非市場的存在。法國與南非兩國總統預計還將討論莫桑比克北部的安全問題，該地區三年多來一直受到聖戰分子襲擊的困擾。

周六上午，馬克龍將與法國在當地各界人士見面，這是他通常在國外訪問時的做法。他可能會提到法國決定對來自南非的旅行者進行為期10天的檢疫措施，愛麗舍宮承認，"這給我們在該國的同胞帶來了困難“。

法新社強調，這一措施將適用於除總統以外的所有此次官方代表團成員。

在起飛返回法國之前，馬克龍將訪問納爾遜-曼德拉基金會，該基金會以南非第一位黑人總統的名字命名，其今天的主要任務是抗擊艾滋病和推動農村的教育。