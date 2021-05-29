疫情財政壓力：法國報2200億歐元赤字

因新冠疫情，法國國家預算赤字大幅增加，在2021年將上升至 約2200億歐元，而最初的財政預算法（LFI）中預測為1733億歐元。法國社會保險以及地方政府赤字沒有計算在其中。

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據法國公共預算部長奧利維爾-杜索普周六報告，法國國家預算赤字在2021年將上升至 "約2200億歐元"。該部長表示，預算赤字增加近470億歐元是疫情下法國繼續採取援助措施以最好地配合經濟復蘇的結果"。

據公共預算部長奧利維爾-杜索普Olivier Dussopt和經濟部長勒梅爾Bruno Le Maire周四在接受《回聲報》採訪時詳細介紹了政府將於6月2日提交一份整頓財政法案（PLFR），其中包括150億歐元的額外緊急措施，這些措施將特別用於資助部分活動和對困難企業的定向援助。

根據法國國家統計局周五公布的數據，法國第一季度的增長未能實現原先預測增長數，國內生產總值（GDP）下降了0.1%，而最初的評估認為增長為0.4%。

Olivier Dussopt還沒有給出公共赤字的新評估，其中還應包括社會保險赤字和地方當局的赤字。

據法新社說，迄今為止的公共赤字預測為9%，預計這將使法國的公共債務增加到國內生產總值的118%，這是一個前所未有的水平。自新冠肺炎病毒疫情開始以來，法國採取了為支持經濟活動和就業而實施不惜一切代價的措施立場。