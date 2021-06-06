全球最低稅約：法國警告與中國等有艱苦一役

世界工業七國集團（英國、法國、意大利、加拿大、日本、德國和美國）的財政部長於5日宣布，在倫敦為期兩天的會議結束時，就 "至少15%"的全球公司稅和更好地分配來自跨國公司，特別是數字巨頭的稅收達成協議。法國經濟部長布魯諾-勒梅爾認為，接下來要說服世界各國接受這樣的最低稅務協議，重要場所將是7月9日和10日在威尼斯20國集團財長會議。勒梅爾說，說服中國等國將是一場硬仗。

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法國經濟部長布魯諾-勒梅爾周日表示，他預計20國集團內部將進行一場 "艱難的鬥爭"，以說服中國等 "其他大國 "批准七國集團前一天宣布的全球跨國公司最低稅的協議。

據勒梅爾指出， "下一步是在20國集團將於7月初在意大利威尼斯舉行的會議。在那裡，我們將不得不說服其他大國，特別是亞洲人，我特別想到的是中國。讓我們面對它，這將是一場艱苦的戰鬥。”

布魯諾-勒梅爾今天是在接受Europe 1/CNews/Les Echos聯合採訪時這樣說："我相信我們會贏下來，因為七國集團給予了這種極其強大的政治推動力。

世界工業七國集團（英國、法國、意大利、加拿大、日本、德國和美國）的財政部長於5日宣布，在倫敦為期兩天的會議結束時，就 "至少15%"的全球公司稅和更好地分配來自跨國公司，特別是數字巨頭的稅收達成協議。

世界工業七大國集團的這一協議受到了喬-拜登上任以來美國在稅收問題上的轉變的鼓舞。這也符合經合組織正在進行的關於大型技術公司的關注，這些公司通常是美國公司，儘管利潤巨大，但由於在公司稅率很低或在沒有公司稅率的國家註冊，所以支付的稅款很低。

勒梅爾解釋說，"這可能帶來可觀的稅收，但是它們是公平的稅收，它們不會懲罰一個國家或另一個國家。勒梅爾周日說："它們將是普遍的，這將使它們有效。”他估計，對於數字巨頭來說，這可能給法國帶來 "比我們通過國家稅收得到的4億歐元更重要的東西"，布魯諾-勒梅爾估計每年獲得可能在5億歐元到10億歐元之間的稅收。關於跨國公司的最低稅率，勒梅爾指"基數會更廣，因為它涉及影響到非常多的公司。”他補充說："我們正在討論歐洲層面的幾百億歐元和法國層面的幾十億歐元。”