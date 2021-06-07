法國贈借美國第二座自由女神“姐妹”像今啟程

一直存放在巴黎藝術與工藝博物館的另一座按比例縮小的自由女神像今天周一開始了前往美國的旅程，它應當於7月14日法國國慶日時運抵法國駐美國的大使官邸。這座2.83米長的青銅雕像由法國國家藝術與工藝學院（CNAM）借給法國駐美國大使館，為期十年。出自同一模本的自由女神像目前在巴黎至少仍然還有另外兩座塑像公共展出，一座在法國電台大樓前塞納河橋畔，另一座在盧森堡公園內。

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此前該座塑像從2011年被安置在藝術與工藝博物館的前院。

據"CNAM總管奧利維爾-法龍在紀念雕像啟程的儀式上說，"由此我們歌頌自由，讚頌法美友誼。"

據法新社說，該作品是由Susse-Fondeur藝術鑄造廠根據雕塑家奧古斯特-巴托爾迪於1878年用於建造 "自由啟迪世界 "的石膏模型的三維掃描製成的，按該模型放大，法國於1886年為紀念美國獨立一百周年而贈送給美國的 "自由女神"，此後自由女神像便成為美國的象徵。

據消息說，塑像被放置在一個專門的技術以及有溫度保證的保險集裝箱裡，將在6月19日至21日之間乘坐托斯卡號船從勒阿弗爾出發。該塑像將在紐約作首次停留，在離她的姐妹自由女神巨大塑像不遠的自由島，於7月4日的美國國慶日時展出。

這座塑像的旅程將以7月14日法國國慶節在華盛頓法國駐美國大使官邸花園舉行的雕像落成儀式而結束。