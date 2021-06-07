法國開庭審理2017年香榭麗舍大道恐怖殺人案 此選前襲擊案仍敏感引全國關注

四名男子從本周一（6月7日）開始在巴黎受審，他們被指控參與了2017年在香榭麗舍大街上殺害一名警察的恐怖事件。他們被指控幫助襲擊者獲得武器。這次襲擊引發了強烈的輿論反響，並在總統競選中留下深刻痕跡。法蘭西不屈服領袖關於重要選舉總要有恐怖襲擊的被指“陰謀論”講話在法國引發爭議。

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據本台報道，2017年在香榭麗舍大街發生的謀殺警察殺人案今天在巴黎開庭審理。四名男子從本周一（6月7日）開始在巴黎受審。但案犯兇手不會出現在被告席，因為該兇手案發時當場被擊斃。

2017年4月20日晚，39歲的法國人卡里姆-丘爾菲（Karim Cheurfi）走近一輛停在香榭麗舍大街頂端的警車，並用自動武器開火。坐在方向盤前的警員澤維爾-朱蓋勒（Xavier Jugelé）被兩顆子彈擊中而喪生。另外兩名警員和一名遊客也受傷。襲擊者被擊斃。這起襲擊案立即被伊斯蘭國恐怖（EI）組織聲稱承責。

在被告席上，今天將有四個人受審：三個人因持有和/或轉讓武器被起訴。唯一被定性恐怖分子的是31歲的法國阿爾及利亞人Nourredine Allan，他被指控向兇手出售卡賓槍自動武器。他被指控恐怖主義犯罪。檢察官辦公室雖然排除了努爾雷丁-阿蘭Nourredine Allan任何激進行為，但他被指控在出售武器時就知道卡里姆-丘爾菲 "有攻擊警察生命的堅定和公開的願望。”

努爾雷丁-阿蘭（Nourredine Allan）是一名多次犯罪的慣犯，他否認提供過武器，並對恐怖分子的定性指控提出異議。他的律師Clarisse Serre強調說，"甚至連襲擊者卡里姆-丘爾菲（Karim Cheurfi）的伊斯蘭恐怖主義動機都有待商榷。”

2005年因槍擊警察而被定罪的卡里姆-丘爾菲是在監獄中發生了伊斯蘭宗教激進化的。他的家人堅持認為，這位30歲的年輕人因精神問題正在接受治療，只是一個性情不穩定的輕罪犯罪分子，而不是恐怖分子。

法國已經向這位遇難警員澤維爾-朱蓋勒（Xavier Jugelé）表達了國家級別的敬意，他被追授為上尉軍銜，並被授予榮譽軍團騎士稱號。

該報道稱，2017年，在當年總統選舉第一輪投票前三天，競選代表正在電視進行最後一次亮相作公開辯論時，發生了香榭麗舍大道槍擊警員的恐怖暴力襲擊。而這次巴黎香榭麗舍大道上的恐怖襲擊案給公眾輿論和總統選舉的競選活動打上了烙印。法國在2015年和2016年曾遭受了前所未有的恐怖襲擊浪潮，而關於打擊恐怖主義的辯論又被放在了選舉競選的核心位置。

該審判在巴黎特別法庭進行，庭審計畫持續到6月18日。