馬克龍尋接地氣 卻遭人扇耳光

法國總統馬克龍今天前往德羅姆（Drǒme）視察，與當地餐飲界代表敘談，了解明天法國進一步解禁，餐館允許室內進餐所面臨的挑戰。馬克龍與當地民眾互動，上前與聚集在護衛欄桿後人群握手問候，卻遭一名在場的人攻擊扇耳光。馬克龍受突襲的視頻在網上瘋狂傳播，引發議論。法國政界一致譴責對共和國總統的暴力行為。

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據法新社今天報道稱，法國總統馬克龍今天午後抵達法國德羅姆省泰恩-赫米蒂奇（Tain-l'Hermitage）參訪。法國國家元首的隨行人員向法新社證實，馬克龍周二在泰恩-赫米蒂奇旅行時被一名男子打了耳光，證明了社交網絡上流傳的一段視頻的真實性。

據該報道，在Twitter上發布的片段中，人們看到馬克龍走近一群聚集在障礙物後面的人，然後與一名男子進行了簡短的交流。該人抓住總統的前臂，然後似乎要打他的臉頰，馬克龍先生的隨行人員稱其為 "企圖打耳光"。

愛麗舍宮表示，法國國家元首繼續他的訪問。

根據網絡視頻，馬克龍是否被打了耳光，並不是很清楚。

警方拘留了這起暴力攻擊事件涉案的人。

據本台消息說，兩名涉案青年遭警方稍後拘捕，兩名都是28歲的青年人被指控對國家公務人員施行暴力。警方消息說，兩名涉案者，是當地人，沒有司法卷宗在案，也沒有任何刑事前科。案發時，這兩個人均在安全護欄前，其中一人抓住了馬克龍的左臂，並順手打耳光襲擊總統。據現場證詞，這兩個涉案人呼喊口號，維護激進宗教教義，宣稱打倒馬克龍主義。

案發時沒有記者在現場。網絡瘋傳視頻，是民眾上傳網絡。但法國總統府證實視頻屬實。

法國政界一致譴責這一暴力事件。

法國總理卡斯泰爾在國民議會上譴責暴力事件，並且呼籲奮勇護衛共和國精神與原則，這是我們每一個人的責任，這關乎我們的民主。

極右的民族團結主席，瑪麗蓮勒龐第一時間對新聞界說，她是馬克龍的第一個反對派，以此身份，我們可以政治辯論，與他爭鬥。但是任何人沒有權利對他揚手，做出任何暴力行為。這樣的行為不可接受，在民主國家應當對此全力譴責。

瑪麗蓮勒龐已經宣布競選下一屆總統。

上法蘭西大區前主席貝特朗譴責這一暴力行為，並稱這一行為不可接受。他說，任何政治分歧也不能成為施行暴力的理由。

法蘭西不屈服黨主席梅郎雄反應說，這一次你們明白暴力是會付諸行動的。梅郎雄說，他支持總統。梅郎雄是已經宣布競選下一屆總統候選人。

法國共產黨下一屆總統競選人魯塞爾在推特上說，強烈堅定譴責這一針對共和國總統的暴力行為。

法國總統馬克龍今天下午繼續在當地訪問。傍晚的時候馬克龍再次與民眾接觸，從現場看，民眾支持馬克龍，對馬克龍格外顯示親近友好。

馬克龍在被詢問遭暴力行為時評論說，不應當對暴力屈服，但這樣的行為很愚蠢。

政治評論說，馬克龍尋求與民眾親近接觸，把脈民情與輿論，他不希望將襲擊他的年輕人是因為政治分歧而動手，也不希望將這一事件與民眾仇視他相連。因而馬克龍息事寧人將此事件批評是愚蠢的行為。