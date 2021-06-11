掌摑總統馬克龍的是什麼人？

6月8日掌摑法國總統馬克龍的男子塔雷爾6月10日被法國東南城市瓦朗斯一間法庭判處18個月監禁，其中14個月緩期。馬克龍並沒有對此人提出司法起訴。

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28歲的男子達米安-塔雷爾在法庭承認，兩天前，他在途徑德隆省（Drôme）時，打了共和國總統一耳光，並要求立即接受審判。該耳光事件在法國政界引起一片憤慨，肇事者被立即收監。

法官部分採納了檢方認為應判該男子18個月監禁的要求。此外，法庭還判處他需工作或接受培訓，並在五年內禁止攜帶武器。

這名掌摑者在打馬克龍耳光時，口中念念有詞，喊着法國中世紀卡佩王朝保皇軍使用過的集結號“Montjoie ! Saint-Denis !”以及“打倒馬克龍”。

據法國新聞電視台（francetvinfo.fr）介紹，警方初步調查顯示，達米安-塔雷爾在照片中扮作中世紀騎士，似乎是中世紀武術的愛好者，他生活在對法國某個過去時代的懷念中。

他與"黃馬甲"關係密切，在社交網絡關注一些名人和一些極右網站。他家裡有前蘇聯的國旗和幾支槍，以及一本希特勒的《我的奮鬥》，目前這些東西正在接受檢查。

據他的朋友多利亞克（Loic Dauriac）說，他不是一個活躍的激進分子。他給總統這一巴掌首先是一種絕望的行為。“這是一個做臨時工的人，有時月底發現維持生計艱難，受夠了的案例”。

達米安-塔雷爾在調查人員面前說，他扇總統耳光是憑本能行事，沒有思考和策畫。據法國左媒解放報引述塔雷爾的話說，“當我看到他想讓我成為投票給他的選民那種友善和撒謊的眼神時，我心裡充滿了厭惡...”

總統馬克龍則選擇不對此人提出司法起訴。馬克龍接受BFMTV新聞電視台的質詢時稱："我們不要讓這種愚蠢和暴力的行為被說得更多"。不過，馬克龍也呼籲"對任何事情都不能掉以輕心"，儘管“出門時，在人群中被打一耳光不是什麼嚴重的事情”。