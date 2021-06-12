法國國防部：涉嫌殺害法廣記者的北非基地組織頭目在馬里被消滅

法國國防部長周五宣布，法國軍隊已經消滅了一名對兩名法國國際廣播電台記者於2013年遭綁架殺害事件負有責任的伊斯蘭馬格裡布基地組織的頭目。法新社評論稱，這一成功證實了法國將聖戰組織領導人作為優先目標的戰略。

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繼法國總統馬克龍周四（6月10號）宣布法國將減少在北非薩赫勒地區的軍事部署後，法國國防部長弗洛朗絲·帕利周五透露，一名涉嫌是2013年11月2日在馬里北部基達爾被謀殺的法廣記者吉絲萊娜•杜邦（ Ghislaine Dupont ）和克洛德•維爾隆（Claude Verlon）的綁架和隨後死亡事件的核心人物上周六已被 "消滅"。

法國國防部長說："6月5日，法國士兵在馬里北部的阿蓋爾霍克發現了針對聯合國的恐怖襲擊準備，並 "消滅了四名恐怖分子"，其中包括巴耶 - 巴卡博（ Baye Ag Bakabo），他是一名北非基地組織的領導，對綁架殺害我們的同胞負責"。

吉絲萊娜•杜邦和 克洛德•維爾隆於2013年11月2日在馬里進行一次報道時遭到綁架，然後被殺害。幾個月前法國在該地區開展了旨在阻止威脅要佔領巴馬科的聖戰分子武裝縱隊的 "藪貓 "行動。幾天後，11月6日，北非基地組織阿克米聲稱對事件負責。但他們死亡的確切情況一直沒有得到澄清。

法國國防部長周五還對這兩名記者的家人和朋友表達了她的 "思念"，她說"這是一個漫長等待過程。法國國防部稱，軍方直到襲擊後才確定死者身份，這是一個之前沒有預料到的結果，但沒有透露進一步的細節。

法廣法語部報道，巴耶 - 巴卡博（Baye Ag Bakabo）被認為是綁架和謀殺法廣記者的突擊隊領導人。2012年加入聖戰運動前曾走私和偷賣汽車。一年後，他回到基達爾，還表示悔改，當年3月，還接受了法國情報部門的問詢。但8個月後，即2013年11月2日，正是他的沙色皮卡被用來綁架吉絲萊娜-杜邦和克勞德-維爾隆。他當天駕駛的就是這一輛車。而且他的身份文件也在車裡被找到。

正如法國國防部長所言，兩名殉職記者家人一直在等待真相水落石出，他們上個月呼籲 "在議會進行公開辯論"，討論他們所說的阻礙案件調查的 "國防機密"。此前不久，前聯合國法外處決問題特別報告員阿涅斯-卡拉馬德（Agnès Callamard）曾表示 "對（此案）缺乏公正深表關切"，對儘管 "幾年來 "一直在確認嫌疑人但沒有國際逮捕令表示遺憾，她也遺憾法國和馬里當局 "缺乏合作"。

法國國際廣播電台的母公司法國世界傳媒公司周五通告稱得知了這一消息，並表示它期望調查 "能夠進一步讓悲劇發生的所有真相大白，並能將所有剩餘的突擊隊成員和同謀繩之以法，對他們進行審判。

"無國界記者 "組織說："記者家屬對正義的期望仍然存在，灰色地帶也是如此。

“吉絲萊娜•杜邦 和克洛德•維爾隆之友”也發表聲明，稱 "他們感到遺憾的是，這位被認為對法廣記者的雙重謀殺負有責任的聖戰組織領導人，沒有被逮捕審訊以便了解到這場悲劇的情況和所涉及的其他關鍵問題。