法國家暴：為何殺人犯被輕判？

法國女子巴科（Valérie Bacot）遭前繼父兼丈夫波萊特（Daniel Polette）強姦和毆打25年，最終在2016年開槍擊斃逼迫她賣淫的惡魔-波萊特。持續了5天的庭審，總檢察長提出對被告象徵性的審判：5年監禁中4年緩刑。巴科已於2017年至2018年10月被拘押一年，也就是說，她被判刑後其實可以立即和她4個孩子團聚。身體虛弱的巴科在回答庭審提問時一度昏厥。

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巴科的案件在法國東部索恩-盧瓦爾省（Saône-et-Loire)重罪法庭開審。對一個遭受25年性侵、毒打、被逼賣淫的案子，法國媒體為之蜂擁而至。

現年40歲的巴科在5月出版《人人皆知》（Tout le monde savait）一書時，承認自己是被逼無奈，舉槍擊斃前繼父 波 萊特 。她被控謀殺的罪名如果成立，本來最高可判處“終身監禁”。聲援巴科的組織已經獲得百萬以上的簽名支持，要求赦免這名典型的受害者。

惡魔 波萊特 比巴科年長25歲，他是巴科母親的男朋友。巴科在書中稱他為“繼父”。就是這個繼父在她12歲時，輪姦了她。波萊特後來在1996年被判強姦未成年者罪成，入獄兩年半。巴科在書中提及， 波萊特 出獄後沒有受到任何的限制，又回到了她生活的家庭里。這個惡魔再次開始性侵她、虐待她，令她在17歲那年懷上了他的孩子。

巴科懷孕後，酗酒的母親將她趕出家門，她只好與波萊特結婚。巴科在法庭上解釋說，她說：“我想留下肚子里環着的這個孩子，又沒有人可依靠，我不知道自己可以去哪裡？”她最後與 波萊特 共生下4個孩子。但波萊特沒有停手。他仍然經常虐待她。波萊特更多次警告她說，如果她膽敢離開他，他會殺死她和4個孩子。

巴科描述， 波萊特 逼迫她賣淫，她要在車上為貨車司機提供性服務。她期間更被迫戴着耳機聽從波萊特的指令，他要確保她滿足嫖客所有要求。

波萊特此後逼迫他14歲親生女兒賣淫，巴科知道後，她用車內的手槍向 波萊特 頸部後方開槍，擊斃了他。她在2個孩子的幫助下，將波萊特的屍體埋在森林中。她在2017年被捕後認罪，1年後獲保釋。她告訴法庭：我埋他屍體時特別害怕，害怕他再活過來虐待我和孩子。

巴科25日在庭審後表示讓孩子目睹了這些殘忍的場面，她很對不起自己的孩子。她現在唯一的希望，就是能和孩子團聚。

總檢察長解釋對被告5年判決。檢察長說：我們不能自己為自己伸張正義，任何形式都是錯誤的。這樣社會就會落入自相殘殺的境地。而巴科的兩名律師再次為她“無罪辯護”。律師表示：我們的社會沒有能力保護好這樣的弱女子；難道讓受害者為之入牢嗎？

巴科遭家暴25年，得到大批民眾同情，自1月起在網上發起聯署“讓巴科自由”，希望法國總統馬克龍赦免巴科，截至6月25日，參與聯署人數已超過100萬人。