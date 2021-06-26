兩件與中國共產主義歷史有關的藏品在法國線上拍賣

在中國共產黨成立一百周年紀念之際，目前由法國皮埃爾及貝爾熱及合夥人（Pierre Bergé et Associés）公司推出，DROUOT拍賣公司網上專拍與中國共產黨歷史有關的兩件收藏品。

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第一件收藏品是一部名為 « 延安內貌 » 的紀錄片，據介紹，這是 1938年攝於延安的第一部新聞片(片長14分鐘)，原版35毫米電影正片拷貝，也是最早在銀幕上出現毛澤東鏡頭的新聞紀錄片。紀錄片又名« 西北線上»，由林蒼、徐天翔製片、導演，金昆攝影，中國戰時電影研究會監 制，於1938年3月左右赴延安拍攝，但直到1941年才更名為« 延安內貌 »得以公映。影片中可以看到毛澤東和 其他中共領導人的形象，包括劉少奇、丁玲、羅瑞卿、康生等等。

介紹指出， 片在拍攝過程中並沒有現場錄音，本拷貝的聲帶由當時的三首革命歌曲組成，分別是 “三大紀 律八項注意”;“邊區十唱”(後改編並更名為“軍民大生產”收入大型音樂史詩“東方 紅“之中);第三首曲目不詳。1974年，該影片的香港製作人之一將此硝酸鹽拷貝出讓，並說明原始底片與所有工 作拷貝都已遺失，這份正片拷貝應是獨一無二了。

第二件拍賣品也是與中國共產黨歷史有關的是 « 天義 » 雜誌最後四期之合集 ——第十六、十七、十八、十九四冊合刊，全書共200頁，1908年，即中國共產 黨成立前十三年出版，其中第十六冊刊有« 共產黨宣言» 第一章中譯本(約20頁)，為現 有存世最早« 共產黨宣言»中文譯本。

據介紹，本冊珍本甚至很可能是存世孤本。2021年7月，中國共產黨將慶祝建黨一百周年。據介紹，在上海的中國共產黨第一次全國代 表大會會址紀念館 展出的72種«共產黨宣言 »的珍品中，唯缺此件——北京的中 共中央黨史和文獻研究院表示有一冊館藏，但始終未有展出。據悉，經廣泛的調查研究，目前，僅有日本學者平野義太郎於1966年編着的 « 天義 »影印 本(其底本也不知所蹤)收藏於全世界重要的圖書館內，除中共中央黨史和文獻研究 所表示在庫的一冊，尚未發現其他有關1908年原版的館藏信息。

« 天義»雜誌的出版人是當時旅居日本的中國最早女權主義者何震(1884-1920)與她的先生國學大師劉師培(1884-1919)，他們是中國社會主義最初的追隨者，五四運動後才演變成共產主義者。