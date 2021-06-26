法國迎接美國務卿訪法：托尼，歡迎回家

法國是"第二祖國"，德國是"最佳盟友" ，美國國務卿安東尼-布林肯在歐洲繼續其"魅力進攻"，在特朗普政府留下的苦澀道路上，試圖對跨大西洋關係做出彌補。

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STUDIO RFI © Ninan WANG/ RFI STUDIO

布林肯隨母親重組的家庭在巴黎生活十多年，說一口流利的法語。在6月25日與法國政要會面後，26日他安排了在巴黎留出私人時間，重溫童年時代的第二故鄉。

在與法國外交部長勒德里昂共同出席的記者會上，他表示：“從個人角度，請允許我表達再次來到法國的滿足之情，法國是我的第二祖國，我在這裡生活過十年還要多。當我還是個小孩，我在巴黎明白了一件事，那就是美國人珍視的價值觀，也是被法國人所珍視的。我們經常說這些話，但實際上法國和美國都不斷給這些價值觀賦予意義。至少在法美兩國最好的年代裡，是這樣的:對自由，言論和思想自由，平等，每個人被公正且有尊嚴地對待的權利。根據我的體驗，我知道法美文化如何相互交融。法國小孩，至少我在這裡的時候，他們聽美國音樂；美國小孩則看法國電影。現在呢則是看法國電視劇，比如看‘傳奇辦公室’，或者‘百分之十’，還有‘羅賓’。如果我有黑眼圈，是因為晚上熬夜追這些劇”。

抵法之後， 布林肯首先前往經合組織總部，與新任秘書長科爾曼會面。布林肯讚揚經合組織在解決當今國際重大問題上扮演的的基礎性角色，科爾曼則回應說，經合組織將配合為新技術設置基於價值觀的標準。

無論是伊朗核協議，黎巴嫩危機，阿富汗安全，還是與俄羅斯的爭端，與歐洲的復航等話題，“聯手會更強大”，這是布林肯與法方政要會面的主旋律。布林肯在德法之後，啟程前往意大利與梵蒂岡，最後在意大利南部的巴里和馬泰拉，以20國集團峰會，聚焦新冠疫情和氣候變化，結束他的歐洲之旅。