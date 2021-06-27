法大區和省議會第二輪選舉棄權率仍高達65%

法國大區和省議會選舉第二輪投票落下帷幕。此次選舉將選出4058名省議會議員和1758名大區議會議員。據初步統計，第二輪投票的棄權率達65.7%。也就是說，2/3的選民沒有投票。在此次選舉中，大東部地區投票棄權率高達70%。2015年省議會選舉全國棄權率曾為41.6%。

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棄權率創下歷史新高，在台上不論是哪一派的政黨都要捫心自問：選民對政治為什麼會如此心灰意冷！斯特拉斯堡一名31歲的女性德博特(Hélène Débotte)告訴法新社記者：此次省議會選舉她真不知道把票投給誰。她補充說：明年總統選舉，我再去投票。因為總統選舉關係重大；候選人有政治大綱。而大區和省議會選舉是一群人，我搞不清楚應該把選票投給誰。

這名女性的說法是否代表了廣大不去投票者？我們還是聽聽來自斯特拉斯堡、里爾、里昂、第戎、馬賽等不同城市民眾的說法吧！法新社記者在斯特拉斯堡一個投票站採訪了兩個人。一個是準備去看球賽的於貝爾(Hugues Hubert)，他現年66歲。他告訴記者：他雖然來投票但他深知投票也是白搭。

第二名受訪者是退休人員弗朗索瓦茲( Anne-Françoise)。她告訴記者：此前沒有看到或聽到有哪些候選人？也不知道他們的將來準備如何治理我們的大區？58歲的達尼埃爾告訴記者：他幾乎是“閉着眼睛”投的票。

馬賽一名年紀花甲的蒂埃爾（Thierry）告訴記者：我們老一輩懂得投票的重要性，而年青人卻不這麼看。他還嚴肅地說：不去投票就等於是否定民主！

法國北部城市裡爾南部的老年人範歐佛魯普(Josiane Vanoverloop)今年82歲了。她投完票告訴記者：參選者在競選時經常做出這樣那樣的承諾，聽起來挺好的。但當他們一旦被選上了，就不兌現了。長久以往，大家對政界就厭倦了。而我們這一代人無論如何是不會浪費自己手中這張選票的！

69歲的一名退休者(Jean-Claude Berto)惋惜地說：年長者為有權投票做過多少努力；而今年青人不懂得珍惜。

法國中部城市裡昂在投票站監票的迪蘭(Dylan)告訴記者：的確，第一輪和第二輪來投票的人很少有年青人。

第戎一名31歲的吉永(Quentin Guillon)反對大家這樣一概而論。他說：這次省議會選舉不論是第二輪還是第二輪，我都沒有落下。

31歲的書籍插畫師齊埃菲爾(Pierre Kieffer)告訴記者：如果候選人能有機會多講一講他們的政治綱領，我會去投票的。問題是我太不了解他們將來有什麼打算。

53歲的塞柏伊(Houssine Sbaï)對政界目前對伊斯蘭或移民話題的爭論表示非常失望。他對法新社記者表示：社會要融合，需要大家更好地在一起共處。而我的感覺是，政治家們所說的和所作的，是要分裂社會。他還補充說：回顧法國歷史；回顧代表思想解放的啟蒙運動，法國的狀況遠非如此。

此次創新高的大區和省議會選舉棄權率的確令政界人士要好好思考一下深層的社會原因。