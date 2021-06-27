環法賽今年悄悄上路了

環法自行車賽這個周末在法國布雷斯特起跑。因為疫情，布雷斯特成為起跑光榮點。這並不是環賽第一次光顧這一地區。布列斯特是第四次舉辦換賽（繼1952年、1974年和2008年之後），而且環法自行車賽戰後的三位冠軍Jean Robic、Louison Bobet和Bernard Hinault都來自布列塔尼。昨天的起跑段是從布雷斯特至朗德；今天的賽段，則是從Perros‑Guirec 至Mûr‑de‑Bretagne Guerlédan。

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2021年環法自行車賽已經第108屆環法自行車賽，被認為是世界三大自行車環賽之首。本屆比賽最初計畫從丹麥首都哥本哈根出發，但因為新冠肺炎毒病疫情的影響，起點選設在法國布雷斯特。

而且，今年的環法賽，最早計畫於2021年7月2日至25日舉行，但為了避免與賽期或仍然有疑慮的2020年夏季奧運會時間重合，環法賽又將賽程改至2021年6月26日至7月18日。至此香榭麗舍大道衝刺日期基本定局。

目前所知2021年環法自行車賽的路線總長3,383公里。其中，第七賽段長達248公里，是2000年環法自行車賽以來最長的賽段。

據法新社說，環法賽開賽不久發生集體摔倒，原因是一名觀眾手持標語牌與德國隊選手馬丁相撞，導致環賽車隊群摔。最嚴重受傷者可能是沒有運氣的西班牙選手摩維斯塔車隊馬克-索勒。他的左臂因碰撞而出現三處骨折，當晚被迫宣布退賽。不過索勒在 "左手腕強烈疼痛 "的情況下設法站起來並完成了比賽。據西班牙隊宣布說，索勒因 "兩個橈骨頭和左尺骨頭骨折 "而退賽。馬克-索勒曾獲2018年巴黎-尼斯賽的冠軍，也被認為是今年有實力奪得好名次的選手。

群摔倒地事故在距離比賽終點還有50公里左右的時候發生。事故嚴重阻礙了環賽賽程。

環賽從布雷斯特到朗德諾賽段的冠軍、法國人朱利安-阿拉菲利普比預計時間晚了近半小時通過終點線。