瓦萊麗·佩克雷斯贏得法蘭西島大區選舉

法國大區和省議會第二輪投票活動落下帷幕。法蘭西島、上法蘭西大區等上任候選人均成功連選連任，他們基本上是屬於傳統右派。法國社會黨贏得了五個大區的選舉；極右勢力“國民聯盟”兩手空空，本有希望的南部普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區也落入傳統右派手中。執政黨“共和國前進黨”如同在第一輪選舉一樣得票率沒有超過10%。

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引人注目的法蘭西島大區， 連選的議會主席瓦萊麗·佩克雷斯獲得了44.9%的選票；頂住了綠黨、社會黨和極左政黨“不屈服法蘭西”的同盟攻擊。宣布自己為下屆總統候選人的紮維埃·貝特朗(Xavier Bertrand) 誓言，如果輸掉大區和省議會選舉，即會解甲歸田。第二輪選舉結果顯示，他以53%的高票贏了“國民聯盟”候選人謝努（Sébastien Chenu）。謝努得票率為25.6%。

佩克雷斯在獲勝後表示：我沒有忘記那些沒有前去投票的選民；我向每一位對手致敬。她還表示：我會和過去一樣，請聽每一位選民的心聲。

競爭激烈的普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區以傳統右派穆塞利（Renaud Muselier）獲勝落幕。穆塞利的得票率更高，為57%；把得票率為43%國民聯盟（Rassemblement national RN）候選人梯埃利·馬里亞尼(Thierry Mariani)拋在了身後。穆塞利在獲勝後表示，這是團結一致的選舉結果。穆塞利在第二輪選舉中獲得了執政黨“共和國前進黨”和中間黨派聯盟“民主運動黨”和“民主與獨立派聯盟”（Union des démocrates et indépendants UDI）的鼎力支持。