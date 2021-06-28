歐洲杯爆冷門 法國隊點球失敗遭瑞士淘汰

歐洲杯八分之一決賽，世界盃冠軍隊法國隊周一遭遇瑞士隊，法國隊點球大戰不敵瑞士隊出局。

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法國隊是本屆歐洲杯大熱門，尤其是在本澤馬重返國家隊，從被稱之為死亡小組的循環賽戰勝德國，以小組第一名出線後，似乎本屆冠軍更是志在必得，

法國隊與瑞士隊對抗與同日稍早舉行的西班牙隊與克羅地亞隊比賽極其相似，如同克羅地亞隊，瑞士先踢進一球，法國隊上半場以0比1落後，隨後法國隊以三比一領先，九十分鐘時瑞士隊踢平，三比三，但與克羅地亞隊相反，瑞士隊在加時賽時沒有被法國隊的猛攻擊倒。

法國隊上半場表現出奇平庸，像遊魂似地，防守常常出現漏洞，15鍾時，瑞士隊率先踢入一球，塞費洛維奇頭球破門，瑞士隊1比0領先。

下半場，法國隊繼續下滑，進入55分鐘時，甚至被罰點球，但被守門員洛里奇蹟般撲出，自此，轉折點出現，法國隊展開猛烈反攻，本澤馬在57分幫助法國隊扳平，59分，本澤馬頭球頂入，法國隊2比1反超，法國隊越戰越勇，第75分，保羅·博格巴禁區外遠距離射球成功，法國隊比分擴大到3比1。

但是瑞士隊在三比一劣勢下沒有放緩進攻節奏，第81分，塞費洛維奇頭球破門，將比分追至2比3，第90分鐘，法國隊中場失誤，瑞士隊加夫拉諾維奇將比分追成3比3。

加時賽雙方比方維持3比3，點球大戰，法國隊最後出場的姆巴佩點球被對方撲出，法國隊被淘汰。