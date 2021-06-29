法國隊輸球回家，從布加勒斯特到巴黎的巨大失望

“沉沒”，“重擊”，“幻滅”，“摧毀”。前不久離開賽場陪妻子迎接二女兒降生的瑞士守門員，本次救出了巴黎聖日耳曼年輕球星的點球，瑞士以8-7的總比分吹響了前世界盃冠軍，歐洲杯冠軍回家的號角。從布加勒斯特到巴黎，為法國球迷留下一片“巨大的失望”。點擊以下視頻，回顧瑞士隊贏得歷史，法國民眾等的反應。

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© Ninan WANG/ RFI STUDIO

瑞士球迷Philip在布加勒斯特表示：“當比分變成3-1的時候，我們都以為瑞士隊完了。當時就想，行了，可以回賓館了。但我們追平到3-3的時候，簡直瘋狂起來，索姆撲出了姆巴佩的點球，這也很瘋狂，現在我們要去聖彼得堡，去倫敦，當然是要拿下獎盃了！”

瑞士球迷Ramon和Daniel RUEN走出場外，感慨道：“哇！怎麼說呢？當法國3-1瑞士的時候，我真的很難過，我們就想，千萬不要讓法國隊贏4球，5球，這樣。然後，瑞士隊居然反轉了，這簡直太棒了。這是瑞士國家隊在大型比賽當中最好的一場表現…所以到最後，一切都變好起來了。”

不遠處的法國球迷Nikola和Valentin表示：“當博格巴打進第三球的時候，我們真的相信（法國隊會贏）…不過瑞士隊真的踢得很精彩”。

法國球迷Bryan稱：“我們有點為法國感到難過，因為法國隊踢了一場硬仗，堅持到了最後，姆巴佩最後丟了點球，這很不幸，但是說真的，瑞士很棒，他們知道什麼時候該進球，瑞士真的很棒”。

另一位法國球迷Armin難掩悲痛：“這場比賽很複雜，很艱難，我覺得教練的戰術出了問題，調整也調整得不好，點球選的人也不好，總而言之我們沒有好好踢”。

回到巴黎，球迷們是如何度過這一巨大失望之夜的？某酒吧里，球迷Victoria已經微醺：“太難了，對我，一個法國女生來說，（這比賽結果）太難了”。另一位球迷說：“雖然但是...我們曾經是世界冠軍啊！”

球迷Yvan BUBANJIA父母來自克羅地亞與法國，他表示：“我有克羅地亞血統，今年法國克羅地亞都輸球，我超級難過，我爸是克羅地亞人，我媽是法國人…我真的感到太失望了，法國畢竟是世界冠軍啊！”

次日清晨的巴黎冷雨紛紛。一名從事金融的小夥Geoffroy對昨晚的球賽感慨表示：“我沒感覺我們的球隊成員有拿出最大努力，你看看他們在各自俱樂部的表現，再看看他們在法國隊表現就知道了”。另一名路過的管理教練Alice則認為：“我感覺人們本來想通過這場比賽團結下人心，尤其是新冠疫情之後，人們想聚在一起支持球隊踢到決賽，所以法國隊輸球了我覺得還挺可惜的，但球員們肯定比我更難過”。

丟掉點球的姆巴佩在社交平台致歉，稱自己當晚難眠。法國隊主教練德尚坦言，世界冠軍回家令人悲傷，但沒有人怪罪姆巴佩丟掉點球，因為這就是足球：“沒人責怪他（姆巴佩），你們都知道，我跟球員們交流了，這支隊伍有能量，有團結，我們在一起有過非常好的時光，就是這樣。而今天呢，我們必須要接受這個結果。這個結果讓人痛惜，悲傷。但是無論如何，雖然我們沒有在所有地方都做到完美，我們仍然做了很多很棒的事情。如果我們今天止步，就意味着我們不配擁有更好的結果。這次的歐洲杯非常難，有許多難以預估的因素，但這都不是借口。今天我們也像其他一些球隊一樣回家，曾經的世界冠軍，歐洲冠軍得接受這個結局，這讓人難受，但必須要接受”。