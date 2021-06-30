巴斯德研究院:未接種疫苗者傳染他人幾率高12倍

法媒:若疫苗接種率停止上升，秋季可能出現第四波Covid-19疫情。這是南特一個疫苗接種中心2021年6月3日

法國巴斯德研究院（Institut Pasteur）日前發布一項研究報告，其中顯示，未接種疫苗者傳染他人機會多出12倍。

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參加這項研究的西蒙-戈什梅茲（Simon Cauchemez）6月29日在推特貼出這份報告的連接。

這份6月28日的報告說，我們研究了法國部分人口接種疫苗後，在流行病學上，對SARS-CoV-2（科學界對冠狀病毒Covid-19的稱呼）大流行產生的改變，並推斷對控制今年秋季可能出現的流行病反彈的影響。

這份報告中有三點受關註：

1. 未接種疫苗的成年人會大大增加醫院的壓力。在參考方案中，60歲以上未接種疫苗的人占人口3%，卻在住院病例中佔35%。

2. 未接種疫苗的人對病毒傳播的貢獻不成比例地超高：未接種疫苗的人傳播冠狀病毒（SARS-CoV-2）的可能性，比接種過疫苗的人“高出12倍”。

3. 兒童和青少年雖然只佔人口22%，但由於疫苗接種率低，他們在全部感染病例中約佔一半。此外，兒童青少年也是大約一半傳染的起源。

這份報告說，在我們的參考情景中，基線繁殖數R0=4，12-17歲的人的疫苗接種率為30%，18-59歲的人為70%，60歲以上的人為90%。

該報告並預測，在沒有採取控制措施的情況下，可能會出現類似2020年秋季的住院高峰。

巴斯德研究院這份報告的8位作者是：Paolo Bosetti，Cécile Tran Kiem，Alessio Andronico，Vittoria Colizza，Yazdan Yazdanpanah，Arnaud Fontanet，Daniel Benamouzig，Simon Cauchemez。