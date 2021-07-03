法國宣布恢復與馬里軍隊合作

法國陸軍部周五晚間宣布，法國在薩赫勒地區部署了5000多名軍隊，在5月馬里發生第二次政變後暫停了雙邊合作，法國現在將恢復與馬里武裝部隊的聯合行動。

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據本台報道說，法國剛剛在一份聲明中宣布，“在與馬里過渡當局和該地區各國協商後，法國注意到馬里過渡當局的承諾，並得到西非國家經濟共同體（ECOWAS）的認可，因此決定恢復自6月3日以來暫停的聯合軍事行動以及國家間諮詢任務。”

馬里在9個月內發生兩次政變，新的政變使阿西米-戈伊塔上校成為這個對薩赫勒地區穩定至關重要的國家的領導人。馬里政變後，法國在一個月前宣布暫停與馬里部隊的聯合行動。法國與馬里部隊合作打擊聖戰分子已有多年。

法國周五在其聲明中提及，法國與歐洲和美國盟友一起，與薩赫勒國家和國際特派團一起，仍然完全致力於打擊在薩赫勒地區活動的聖戰恐怖組織。

馬克龍總統最近宣布，法國即將逐步從薩赫勒地區脫離。法國反聖戰部隊Barkhane（目前有5100人）將轉型，轉而採用一個精縮機制，但重點仍是打擊恐怖主義和對當地軍隊的戰鬥支持。據法國國防部長弗洛倫斯-帕利周五早些時候強調，"這種轉變並不意味着離開薩赫勒地區，也不意味着我們將放鬆在該地區的反恐行動。"我們歐洲人集體都有責任確保歐洲的南翼安全。她說："至關重要的是，不要讓薩赫勒地區以及更廣泛的非洲地區成為這些與伊斯蘭國恐怖組織Daech和基地組織有關聯的恐怖組織的躲避藏身地和擴張區。

該報道說，為了減少在薩赫勒地區的部隊數量，法國在很大程度上希望啟動歐洲特種部隊塔庫巴，該機制是在巴黎的倡議下創建的，以支援馬里部隊作戰。據法國國防部長帕利女士指，"今天，我們沒有看到與馬里政治局勢對反恐有任何轉變、沉默或質疑"，但她認為 ，我們應該讓塔庫巴變得更加重要，因為我們看到它在未來幾年的主要作用。

據該報道，歐洲塔庫巴機制目前在馬里有600名士兵：其中一半是法國人，其他是愛沙尼亞人、捷克人、瑞典人和意大利人。羅馬尼亞也已承諾參與。