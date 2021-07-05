巴黎自認俊美座椅遭批 要被迫拆除

巴黎將要拆除一些遭到批評的新式公共空間的裝置，包括新式座椅和美學創新的路人歇息的安置。一個名為"SaccageParis "的破壞運動尤其指責這些裝置不好看。

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巴黎市政廳周一宣布，巴黎市長Anne Hidalgo的第一副手Emmanuel Gregoire許諾將移除一些有爭議的公共長椅和公共座椅，這些引發爭議的座椅是巴黎多達8項據說是注入 "新美學"的美化巴黎措施。不過這一決定被懷疑是回應蔓延巴黎的saccageParis破壞運動。

據市長宣布說，在3月初至6月底進行的網上諮詢中，2000名選民中82%的巴黎人批評 "新美學"裝置，150個綽號為 "蘑菇 "的座位將在未來幾個月內被拆除，巴黎還將翻新或拆除綽號為 ""mikado" "的木質長椅。"mikado"是一種遊戲棒或巧克力棒。

這些現代長椅遭到名為"SaccageParis "運動激烈批評，這個運動譴責清潔問題、街道公共設置的選擇或公共空間的運用。市議會還將拆除80.7萬件街道設施中它認為 "無意義 "的2000個裝置，其中10%與旅行有關。

在第一次疫情隔離期間誕生的60公里長的冠狀動脈形狀的自行車道裝置，也因其黃色路標和混凝土塊而受到批評。不過到2023年底，其大部分將被延續下去。"我們將不再為新的自行車道使用這些裝置，"巴黎承諾會有一個 "更加謹慎和和諧 "的臨時路標標誌。

法新社說，巴黎許諾還將努力協調樹木綠化植被的計畫。