嘎納國際電影節 文化部長在紅毯上又驚又喜

第74屆戛納國際電影節於7月6日至17日在法國南部城市戛納舉行，電影節評委會全體成員在當天集體亮相。評委會主席斯派克·李(Spike Lee)開幕前戴着印有“1619”數字的鴨舌帽，象徵1619年第一批被俘非奴抵達英屬北美殖民地400多年。法國流行音樂屆首席歌手瑪蓮·法莫（Mylène Farmer）身穿紅裙。攝影師和記者圍上採訪。經紀人阿盧什( Didier Allouch)急忙擋住人群，讓大家在台下等，因為2021年的電影節要把防疫工作做好。而開幕式走紅毯當天，評委會主席斯派克·李(Spike Lee)向法國文化部長巴什洛（Roselyne Bachelot）行了貼面禮。巴什洛又驚又喜；這本是違反防疫規定的。

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本屆戛納電影節主競賽評審團中，女性成員佔據了5個席位，而男性成員只有4名。美國女演員朱迪·福斯特（Jodie Foster）受邀擔任第74屆戛納電影節開幕式榮譽嘉賓

巴西導演克雷伯·曼東沙·費侯(Kleber Mendoça Filho)飛抵法國後，採取了自我隔離的防疫措施。他1991年來戛納國際電影節的時候身份曾經是一名記者。他還告訴媒體：他已經1年多沒有踏入電影院了。

在紐約土生土長的美國演員瑪吉·吉倫哈爾（Maggie Gyllenhaal）來到法國戛納更是興奮。她說：她已經兩年多沒有看過電影了。作為歌星出任戛納國際電影節評審團成員，瑪蓮·法莫吸引了刻意來看他的歌迷。從比利時趕來的穆里爾和朱莉(Muriel et Julie)告訴記者：他們手裡特意舉着兩隻白玫瑰。一隻將贈送給女歌星瑪蓮·法莫；另一隻經贈送給美國演員朱迪·福斯特（Jodie Foster）。

特意從布魯塞爾趕來的穆里爾和朱莉(Muriel et Julie)還告訴記者：他們是在2019年的一次音樂會上見過瑪蓮·法莫。她的歌聲；特別是慢歌是那樣的感人。在做人上，他們不論是什麼時候給瑪蓮·法莫去信，都會收到回信。

當記者問評委瑪蓮·法莫，讓她記憶猶新的一次戛納國際電影節是哪一次的時候？瑪蓮·法莫回答說：那是1993年。新西蘭導演、製片人兼編劇簡·坎皮恩（Jane Campion）執導“鋼琴課”獲得了金棕櫚獎。她說：那也曾是第一名女性導演獲得了金棕櫚獎。記者再問：你得知被選為評委是何種心情？瑪蓮·法莫回答說：有的時候人生只有那麼一次機會，我怎麼會錯過。今年的戛納國際電影節將是令人難忘的！