巴黎聖母院鉛污染 一項“危害他人性命”民事訴訟被提出

周二（6日）巴黎省際聯盟公會CGT和一協會，以及兩個住在巴黎聖母院附近的家庭，就歷經大火後聖母院造成污染的問題想法院提出告訴，控告某人“置他人性命於危險而不顧”

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這三方聯合提告者所針對的是， 2019 年 4 月 15 日巴黎聖母院遭大火後所造成的鉛污染問題。

本案提出告訴的三方是根據勞工監察局提出的一份報告所指出的：在保護大教堂施工地的建築工地員工方面涉嫌失職。

根據這些文件，投訴理由指控，估計有 400 多噸的鉛熔化，並因火焰力道而噴氣蒸發到空氣中。 根據法國國家工業環境研究所於 2019 年 11 月進行的模擬作業，隨着噴氣鉛污染可輻射很遠，直到距離聖母院53公里遠的巴黎南部的 Mantes-la-Jolie。市鎮

相關的失職很早就被指出

這項民事訴訟案原告的律師 Me François Lafforgue 認為，在火災發生後的三個月內，沒有採取任何足夠的措施，來保護居民以及現場工作人員的健康，這是律師在法國 France Inter. 電台指出的。

事實上，由法國一網路媒體Mediapart 於 2019 年 8 月披露的這份勞動監察局的報告強調說，“用來去除污染的凈化裝置的淋浴設備無法啟動”，“在被污染區的中間的天台上安裝在前院的三個凈化裝置，無法讓員工進行有效地凈化去污染”，報告並認為，這種情況對工人來說是“危險的”。

更糟糕的是，勞工監察局在接下來的那個月曾經警告區域文化事務局 (DRAC)說，工人“沒有配備可以用來保護他們免受吸入鉛塵風險的呼吸面罩”，以至於他們把這些鉛污染帶回了自己的家中。

最後，大區的省長米歇爾·卡多 (Michel Cadot) 決定於 2019 年 7 月 18 日暫停聖母院工地上的這項去鉛污染工程。

這項司法投訴同樣也批評巴黎市政府“並未提醒學生家長要注意他們的孩子所面臨的風險”，並譴責“地區衛生局做出一項真實的隱瞞信息”。

2019 年 7 月，魯濱遜協會（Robin des Bois 協會）已經在司法上進行一項對 某人 提出了鉛污染的投訴。 但這一項投訴，於 2020 年 12 月在沒有跟進的情況下結案。然後，她於2020年 4 月 8 日，根據民事當事人的憲法規條，再度以“危害他人生命”為由，這也讓法院可以指派一名初審法官調查辦案。