第75屆阿維尼翁戲劇節開幕 葡裔歐洲主義者官宣下任總監

新冠疫情政策限制的嚴冬過去了，戲劇專業人士希望在今夏的第75屆阿維尼翁戲劇節重新擁抱營業額與表演的自由。阿維尼翁戲劇節是法國文化民主與藝術自由的化身，去年因疫情沒能辦成，今年得到政府准許，除了進入教皇宮需要出示新冠健康證明之外，並無過多限制。然而今年街上貼發海報者常抱怨經濟不好，無人同行，非官方OFF部分劇目數量也比往年少。不過，戲劇節之王不擔虛名，官方的IN 部分47場戲劇，2場展覽，41場讀書會，72場辯論與見面會，預計有13萬入場人次，比2019年多約兩萬人次（僅論需提前預約的票，自由入場類未計）。

廣告 繼續瀏覽後續

75e Festival d'Avignon © Ninan WANG/ RFI

本次的戲劇節演出方有42%來自國外，這當中以法國之外的歐洲其他國家為主。7月5日的開幕式有法國政府，大區民選代表，市政代表等出席，走訪了看重“法國製造”，重用法國中小企業，修葺一新的教皇宮光榮庭院。戲劇節現任總監Olivier PY表示，新的布置將讓戲劇更加民主，每個觀眾都能與劇場產生更深的連結，更好的視聽感受，同時更符合防疫規定，同時更好地準備迎接未來的觀眾，因為戲劇的未來，屬於現在還沒到場的未來的人們。

法國文化部長Roselyne Bachelot-Narquin慶賀道：“在阿維尼翁戲劇節如此具有代表意義的教皇宮光榮庭院，且是煥然一新的光榮庭院，為第75屆阿維尼翁戲劇節揭幕，這多麼榮幸！得益於新的布置，光榮庭院今晚就可以再次與觀眾見面（伊莎貝爾-於佩爾主演的 “櫻桃園”）。祝賀參與工程的各位，讓教皇宮更深紮根進它厚重的歷史。

隨後，她宣布了接棒Olivier PY，即將在2022年9月1日接任總監一職的人選：葡萄牙裔歐洲著名戲劇藝術家Tiago Rodrigues。他也是第一位任阿維尼翁戲劇節總監的外國人。戲劇節董事會與阿維尼翁市長稱讚Tiago Rodrigues是一位具有歐洲雄心壯志的戲劇藝術家，理念紮根於大眾，堅定捍衛歐洲概念，信仰歐洲在文化，語言交彙時迸發的思想之光。Tiago Rodrigues已經是阿維尼翁戲劇節的熟人了，本次帶來的改編自契訶夫的櫻桃園與法國著名演員伊莎貝爾-於佩爾合作，今夜打開本期阿維尼翁戲劇節的帷幕。

Tiago Rodrigues表示：“出任新總監，這是一場大冒險，我願為這盛大的藝術自由與文化民主，奉獻我所有的能量。我還要感謝法國，它以多元的社會接納了我，接納了如此多的移民與流亡者，並且依舊在接納他們，這些移民當中就有逃離葡萄牙獨裁的我父親，法國曾接納了我父親這個葡萄牙人，現在又接納了我這個葡萄牙人。我打算在阿維尼翁住下來，從我第一次來到阿維尼翁我就愛上了這裡。再一次感謝各位信任我，讓我有機會為這場烏托邦貢獻我的能量”。

現任總監Olivier PY的最後一場戲劇節將會是第76屆，但這絕不會是他最後一次參與。他對繼任者Tiago Rodrigues表示，“你若需要，我隨時在”，“幸虧是你，我認為只有你，能通過戲劇節，繼續為未來的烏托邦奠定基礎，而非僅僅列出一系列好看的劇目”。Olivier PY強調未來的主人-年輕人，少年人之於戲劇的重要性，因為未來屬於他們，這也是今年戲劇節主題“追憶未來”的出發點之一：從過去生髮，實現未來。

今年戲劇節的開幕式新聞發布會已“佔領劇場”人員的示威遊行告終，法國總工會戲劇行業秘書長Denis Gravouil表示，政府在疫情期間給戲劇從業者的補助根本不夠，今年五月宣布了一些扶助政策，但也沒什麼用，政府給人的感覺是以為戲劇行業已經完全復蘇了，但我們可以看到，阿維尼翁戲劇節OFF部分的數據顯示，本來每年大概都是1500個劇，今年直接1000多一點點。“原因就是崗位沒那麼多了，不是所有人都有工作，這算什麼真正的復蘇呢！”“還有就是音樂家工會有一個調查數據，約有75%的音樂家沒有恢復到2019年那樣的正常工作，這還是所謂的5月19日解封復蘇之後的數據。其實根據是否公立，是否私立，補貼的情況都不太一樣：我們能看到公立私立之間有着差距，公立戲劇行業已經復蘇了，就比如今年的IN部分基本可以說是重振了，然而OFF部分只恢復了以往的60%左右。這就暴露齣戲劇行業沒有得到良好的政策陪伴，政府或許認為文化不是關鍵產業。文化不僅關乎民主，還關乎民眾的心理健康，我們不可能假裝以為戲劇演的跟現實脫節，就像我們不能假裝認為貧窮沒有加劇，我們演的劇，都是深深紮根於真實生活的”。