阿維尼翁戲劇節OFF部分開幕！走進“講共產主義歷史給精神病人聽”等劇

一年的封城，一年的等待後，阿維尼翁戲劇節OFF部分（對應官方的IN部分）攜1070個劇強勢回歸。這個數字與往年相比略有下降，但在採訪當中，劇團們以執着的對生活與藝術的熱愛，吹散了疫情在人際關係上空產生的迷霧。點擊以下視頻報道，走上阿維尼翁的街頭。

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Le 55e Festival OFF d'Avignon se lance aujourd'hui le 7 juillet. © Ninan WANG/ RFI

Marie Notot：我們的劇名叫“講共產主義歷史給精神病人聽”(l'Histoire du Communisme racontée aux Malades Mentaux)，（該劇本出自本台羅馬尼亞語編輯部主編Matei Visniec），故事主線是，一個作家來到了蘇聯的一家精神病院，然後人們要求這個作家向精神病人們講述共產主義歷史，這麼做是為了把這些精神病人治好。觀眾會跟隨這個作家和精神病人們住在一起，所以這部劇講的是非常有現實色彩的故事，我們能看到精神病院里的孤獨，講的是禁閉，這也跟我們一年多以來疫情之下的生活方式相關。這部劇我們準備了兩年了，本來打算2020年阿維尼翁戲劇節呈現的，但很不幸被取消了，所以今年我們就來演這部劇。我們的準備時間非常長，中間穿插了很多長長的休止期，因此我們特別渴望和阿維尼翁戲劇節的觀眾分享我們準備好的戲，我們真的特別想和人們見面，希望人們喜歡這部劇，也希望人們多多宣傳支持我們。還有就是，需要喚醒文化！

Amaury Jansens：我們的劇名叫"你要還是不要？"(Tu veux ou Tu veux pas?)這是一個浪漫喜劇幻想原創，講的是當代愛情，互相認識的途徑，而且互相認識的途徑因疫情會變得很困難。今年阿維尼翁戲劇節能夠如期舉辦的消息來得很晚，提前兩個月我們才知道能演出，所以這個時間上的不便給我們的戲劇創作帶來了很大挑戰，不過我們成功了。我們不斷更新內容，改進完善這部劇，因為它是活的，因此每天我們都能找到新的東西加進去來改進它。說真的我們太高興重新到現場演出，重新見到觀眾了！雖然要戴口罩，但至少我們還可以“眉目傳情”，而且還有開懷大笑，這是最重要的！

Stephane Floch：各位晚上好！吸引力和跳舞，跳舞和吸引！我這個劇是單人秀，名叫“依然單身！”(Toujours Célib!)，跟觀眾有很多互動，但都是非常善良的互動，被我引逗的觀眾都度過了非常美好的夜晚，沒被我引逗的觀眾也是一樣。我們之前一直在祈禱不要再來一波新冠疫情浪潮，不過現在我們在疫情浪潮上衝浪。到目前為止我們很滿意，有觀眾，人挺多，都挺好的，今年沒有開幕嘉年華，但我們又能怎麼辦呢？這很可惜，它是戲劇節的一部分，但我們會在大街上和人們歡聚的。在阿維尼翁，我們要開懷大笑！歡笑劇場，18點30分，過來看劇！