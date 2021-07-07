阿維尼翁戲劇節Tiago Rodrigues專訪：談兩種歐洲

出生在母親醫生，父親記者的家庭，經歷了薩拉查軍政府和康乃馨革命，今年44歲的Tiago Rodrigues多次感慨法國對移民和流亡者的接納，對他父親和他自身的接納。作為阿維尼翁戲劇節下一任總監，去除等級制度，和同樣自由的戲劇人共同進行自由的創作，這在他職業生涯中多次起到過重要撬動點的作用。2022年9月1日，Olivier PY的總監接力棒將交給他，他也會離開里斯本的教職，成為一個真正的阿維尼翁人。7月6日下午在阿維尼翁市中心的一處安靜庭院，記者約他做了採訪，談真實存在的兩種歐洲。

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Ninan WANG :您是第一位即將擔任阿維尼翁戲劇節總監的外國人，戲劇節主辦方， 法國文化部和地方政府代表在宣布您出任下屆總監的時候，一直在強調您的歐洲屬性，說您是一個堅定的歐洲主義者，而且一致說這對戲劇節來說非常重要。您也說過，十分感謝法國接納您這個葡萄牙人，還有您的父親。您是如何理解歐洲主義者的？什麼是歐洲主義者，它又如何能幫助戲劇節發展？還有就是，您個人感覺自己更加是葡萄牙人，還是法國人，或者，就是歐洲人？

Tiago Rodrigues : 在法國，我從事實上是自由的， 作為一個葡萄牙人，我能參加法國社會，對我而言，這就是作為歐洲人的範例。 我從事實上可以保有我的思想自由， 保有我自己的過去，我的經歷，我的語言， 我還能夠在保有我本身的經歷，過往，語言的同時，在這一身份所源起之地之外生活。 我仍然是葡萄牙人，但與此同時我又在阿維尼翁能夠做到兩者同時擁有，同時兼容，這就是我尋找的歐洲的模樣 。 這種歐洲不是全歐洲都這樣，但它是存在的。 還有另外一種歐洲，另一種歐洲強迫人們同化， 恥於接納差異， 對他者異類或者差異較為排斥， 這另外一種歐洲還過分沉迷於經濟發展， 或者與光輝的文化融彙之間出現問題。 要知道，文化交融，是歐洲大陸的基礎。 所以說，這另外一種歐洲，它也是存在的。 我就想努力讓自己，讓別人，生活在我理想中的歐洲，而非這第二種歐洲。 我理想的歐洲是現實存在的，就比如我可以作為一個百分百的葡萄牙人，在這裡被百分百接納。

我的藝術生涯開始得很早，當時的歐洲大陸開放邊界線，人員流動頻繁，這讓歐洲在過去十年間，文化藝術領域煥然一新， 比如我人生當中第二部劇， 是一個英國劇，我和一個弗拉芒劇團一起演，演出地點在法國。 這是一種多語言多文化的世界， 我認為這就是當代多元歐洲的寫照。 這種歐洲開放，好奇，是交叉路口式的大陸，它不僅是歐洲大陸，還是對全世界開放的大陸。 這種歐洲不僅是地理或者地緣政治上的歐洲， 而且還是文化上的歐洲，這在我看來比地理上的歐洲大陸，面積要大得多。 因為歐洲從歷史上來看它和這整個星球都是有連結的。 我從小生活在一種全歐洲到處走的環境當中。我待過很多國家，在很多國家工作過，也說很多語言， 這種多語言的歐洲，是我自身身份認同感的核心， 所以我自我認知就是一個歐洲人。 關於這個話題，我從博學的喬治-史坦內爾教授的一句話當中得到很大的啟發 : 他說，只要還有咖啡，就像現在你我這樣圍着咖啡聊天， 就會有歐洲，就會有歐洲思想。 這是一種圍着咖啡桌探討的歐洲的概念， 慶祝歐洲的多元， 通過對話和民主來培育差異， 集體思考現實與未來， 這就是我傳遞的歐洲概念。 我也在工作當中傳遞這一歐洲概念，希望在戲劇節繼續傳遞下去， 更何況我認為自從1947年創始，阿維尼翁戲劇節就是整個歐洲最光芒四射的“咖啡廳”， 我希望繼續為這個烏托邦做出貢獻。 為此，我覺得不能只考慮國際化， 不能只從國際角度考慮歐洲。 雖然這一戲劇節會在國際角度有考量， 但也要從地方的，當地的角度去考慮歐洲:這是一種街巷式的歐洲，比如就在阿維尼翁這種當地的歐洲概念， 我們需要思考，阿維尼翁如何才能同樣是歐洲的? 歐洲是一個移民，多元的故事， 擁有多種語言，多種文化。 我們需要在身邊，就這種觸手可及的身邊，感受到當地的歐洲感。 這意味着在別處找尋歐洲，也從當地，即阿維尼翁，從內里找尋歐洲。 我感覺有時候我的劇很悲觀，很暗， 這幫助我在現實生活中保持樂觀與陽光， 有時候我需要在舞台上釋放暴風雨般的情緒。 為的是擺脫這種充滿能量的情緒，讓它有價值，有創造意義， 讓這種情緒變身成為藝術和思想。 當然，我也是抱着一種評判的眼光來看歐洲的， 但我評判歐洲的熱情，來自於希望， 我對這種歐洲的理念抱有希望，它是真實存在的。 這種歐洲的理念同時也應該走得更遠。

Ninan WANG : 今年我們其實可以看到許多有關死亡，暴力，身份認同差異導致的痛苦，還有就是人類時代的終結，這種話題，再有就是您改編自契訶夫的“櫻桃園”當中散發的對不可追之過往的感傷。您認為戲劇是現實的一面鏡子嗎 ?如果是的話，該怎麼理解這次阿維尼翁戲劇節的這些非常嚴肅而又終極的主題 ?我們是否還能對未來繼續樂觀？

Tiago Rodrigues：當您說戲劇反射出的是現實，您說得有道理，而且我們也在本次戲劇節許多劇目里感受到了。我稍微說一下我看過的或者讀過的幾部劇吧，因為剛剛我們首演，我還沒來及看太多的劇。比如Christiane Jatahy的“狗狼之間”，或者Caroline Guiela Nguyen的“團結童話”，他們這類作品的確是對現實生活有一種鏡面評判的效果。與此同時我認為這兩者之間還存在一種槓桿的關係，起到一種“等候大廳”的提前預知與緩衝的作用。我們可以在這個“等候大廳”里先思考一下該怎麼做，在這裡，戲劇的鏡面作用不會限制住現實生活。這種鏡面效果讓我們理解現實，或許未來去解決問題。這也是戲劇浩繁可能性當中的一種，那就是戲劇可以對現實生活進行蒸餾，讓我們在走齣劇場之後，能以另外一種角度來看待我們已經見過的事物。

Ninan WANG: 為什麼會選契訶夫的“櫻桃園”？

Tiago Rodrigues：有關“櫻桃園”，我發現契訶夫在1904年給2021年的人們發出了許多信息。這就好比是契訶夫也是為我們而寫的這部“櫻桃園”，值得注意的是，契訶夫寫這部劇的時候以為不會存世長久。他說，也許六年七年間人們還會演它，但之後肯定會被人們忘掉，而現在呢，距離這部劇的問世已經超過了120年，我們仍能在當中找到與現實生活產生迴響的內容，它的出版年代之久遠毫不影響它現在的吸引力。我認為，這就是文學戲劇著作的神秘與能量，這種著作有一種能力，那就是在描寫當時年代的時候，加入了詩意，加入了普世感。這樣，過去多少年之後，我們還會感覺，這部劇是為我們寫的。契訶夫的作品，時代是俄國社會巨大變遷動蕩的農奴制結束，農奴制的結束是在“櫻桃園”問世之前的40年左右。他肯定想象不到，我們這些人，在2021年，我們聊得是疫病大流行，聊的是未來的不確定性，我們聊歐洲概念，星球概念，或者聊人類，他絕對不會想到他的“櫻桃園”今天離我們仍然如此近。這部契訶夫的“櫻桃園”現在拿出來與觀眾分享，我感覺十分美好，因為我們既可以理解為，他為了1904年的時代而寫，也可以理解為契訶夫同時也是為了2021年而寫的“櫻桃園”。