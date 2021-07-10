法國參議院調查外國對大學及學術界影響活動

據« 世界報 » 報導，在代表上塞納省的法國參議員加多蘭（André Gattolin）的推動下，法國參議院展開了一項題為“歐洲以外的國家對法國大學和學術界的影響”的調查工作。相應的調查團已於7月6日成立，並於7月8日開始召開聽證會。

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由於必須在今年9月底提交報告結論，調查團在處理這一龐大而敏感議題的時間將非常緊迫。調查團的主席，代表羅納河省的參議員勃朗（Étienne Blanc）介紹稱，“（通過這一調查），參議院便可以確定問題，通過區分‘軟實力’和威脅來指出該問題，然後制定建議來將其應對。”

報導指，這項工作將限於幾個重要國家，包括土耳其、中國、海灣國家在法國大學和學術界的影響。勃朗說，“這是一個確定那些背離大學宗旨的人的問題，即傳播法國思想，向世界開放，歡迎外國學生的傳統”。據悉，該任務將不包括針對所謂的“伊斯蘭左派”問題。

根據相關聲明顯示，法國參議院的這一調查團將審查非歐洲國家對法國大學和學術界進行影響的“各種做法，如資助教席、為意識形態或政治目的將研究工具化，或（各國）對其在外留學生以及可能對教師施加壓力”的現象。聲明稱，“這些過程是多重的，有時是微妙的，而且是基於西方研究界的交流和國際化傳統（進行的）”。

勃朗說，這項調查任務的目的是，“識別那些故意尋求濫用我們大學的自由和科學完整性的價值觀，以達到國內政治或可能觸及我們國家主權的干預目的的國家。”他說，“這是一個在軟實力和某些國家的更多進攻性做法之間畫清界限的問題，這些國家試圖利用其在我們的校園和實驗室中日益增長的存在作為地緣政治影響力的槓桿。”

據悉，該調查團已經通過大學校長會議向各機構分發了一份調查問卷。調查團還將舉行聽證會，以便聽取來自法國公務員、外交官、歐洲和外國（特別是澳大利亞）學者的意見，以及調查團主席和其特別報告員希望的、意識到干擾威脅的法國內部和外部情報部門成員的意見。

報導指，參議員們希望在應對外國在法國校園影響活動的問題上緊跟英國議員們的腳步。對此，勃朗評價稱，“他們在處理這些問題上走在前面”。

擔任調查團特別報告員的加多蘭表示，“在國家影響這樣的結構性問題上，影響到對學術自由的尊重和科學研究的完整性，在（法國的）大學裡沒有任何東西被集中實施”。他續稱，“然而，我們應該達成一種良好做法的邏輯，而我們希望提出的第一個概述將使我們能夠向前邁進。”