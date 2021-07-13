自由可貴付費檢測價更高 法國人瘋註冊打疫苗

法國總統馬克龍12日晚發表全國講話，苦口婆心促請法國民眾重視印度變種病毒威脅第四波疫情與禁封危險，懇請法國人打疫苗。馬克龍說維護法國人堅持的選擇不打疫苗的自由權利，但宣布自秋後將嚴格實行衛生門卡以及檢測自費措施。馬克龍講話後當晚，法國民眾紛紛註冊打疫苗，數小時內統計有近百萬之多。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天自巴黎報道，在總統馬克龍周一晚間宣布為了繼續擁有正常社交生活而事實上需要接種疫苗後，近百萬法國人，主要是年輕人，趕去預約接種新冠肺炎病毒疫苗。預約網站Doctolib的負責人周二報告說，周一晚上有 "92.6萬法國人預約了疫苗接種"。BFMTV的Stanislas Niox-Chateau說，65%的預約對象是35歲以下的人。他說，這比前一個星期一多了五倍。

根據搜索引擎Vite Ma Dose的設計者Guillaume Rozier的說法，該網站聚集了包括Doctolib在內的幾個網站，"超過340萬次的疫苗接種預約搜索"。

據馬克龍預告，未來不久，去餐廳、咖啡館、電影院或劇院，坐火車去法國的另一端探親，或上飛機：對於所有這些相對平常的舉動，法國人很快就必須出示健康證，證明他們已經接種疫苗或測試結果為陰性。下星期起為文化場所，8月初為餐館和交通均落實這些措施檢驗。

法國衛生部長奧利維爾-韋蘭（Olivier Véran）在推特上指出，"你是數十萬個今晚預約了疫苗接種的人"。衛生部長召喚說，"現在正是好時機，我們有疫苗，各地的中心都開放了，還有數以萬計的護理人員、消防員、社區工作人員，他們就在等着你。"

面對印度病毒變種的進展，法國受威脅將引發第四波傳染，政府已採取一切措施來提高該國的疫苗接種率。根據官方數據，上周日，66%的18歲以上的人至少接種了一劑疫苗，51%的人已經完全接種。

據法國總統在周一晚上的講話中說，"疫苗接種並不是立即強制每個人都要接種的事情，但我們將最大限度地延長健康證，以推動你們最大限度地去接種疫苗。"

據法國政府發言人Gabriel Attal說，他 "滿意地看到共和國總統的信息被聽到了"，即使在社交網絡上有人譴責稱這是對自由的攻擊，但更多也是因為周一宣布的另一項措施：對護理人員和與弱勢人群接觸的人進行強制疫苗接種。

據經濟部長布魯諾-勒梅爾（Bruno Le Maire）呼籲為那些仍未接種疫苗的青少年提供一些靈活性（因為他們從6月底開始才有權接種），但他們從12歲開始就要接受健康證的約束。勒梅爾說："我懇請在執行中保持靈活性，並理解12、13和14歲的兒童，他們現在被納入了健康通行證。

除了青少年，原本計畫來法國的歐洲遊客如果還沒有接種疫苗，就有可能遇到麻煩。他們可以在出示PCR測試後進入該國，但必須時時出示新檢測，例如去餐館吃飯。

法國政黨中極右派（Rassemblement National, RN）和極左派法蘭西不屈服（La France Insoumise, LFI）都譴責這些措施。

據LFI領導人讓-呂克-梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）在推特上說，"#馬克龍的決定有濫用權力和社會歧視的味道。例如：強制性的#健康卡PassSanitaire將由未接種疫苗的警察檢查。他批評這太荒謬。梅郎雄批評說，"這個國家既沒有得到保護，也沒有為第四波浪潮組織起來。"而RN主席瑪麗娜-勒龐（Marine Le Pen）則批評說："個人自由受到嚴重挫折。"