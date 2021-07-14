法國國慶日閱兵 一士兵藉機香街求婚成功

在7月14日巴黎香榭麗舍大街上舉行的傳統國慶日閱兵式開始之前，一位參與閱兵的法國士兵藉機向他的女友求婚。

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本周三，在香榭麗舍大街舉行的7月14日閱兵式開始的幾分鐘前，在場的一名士兵利用這個特殊的日子向他的女友求婚。這一時刻被拍攝下來，並由法國陸軍在推特賬戶上分享。

在這段近一分鐘的視頻中，士兵馬克西米利安（Maximilien）身着禮服，在觀眾和其他士兵的注視下單膝下跪求婚，消息人士對BFMTV電視台介紹說，這是一個花了兩個月時間準備的求婚。這名士兵學員並沒有隨意選擇日期，他想在7月14日法國國慶日求婚，“為了閱兵式活動的榮譽”。

馬克西米利安興奮地說，“巴黎是我的城市，香榭麗舍大街，光明之城，這真是太了不起了！”如果他女友的回答不為人知，那麼這對戀人之間的親吻，在掌聲和呼喊聲中的慶祝，讓人對這一求婚的結果沒有任何懷疑。

這位士兵驚訝地說，“這令人印象深刻，我完全沒有想到，我想謹慎地做這件事，但最後還是採取了一個小幅度的行動”。馬克西米利向記者保證，他的女友對求婚請求作出了肯定的答覆。

法國陸軍的推特賬戶評論道，“在國慶節期間，有我們的士兵在，一切皆有可能。祝賀你們。”今年7月14日是傳統的香榭麗舍大街閱兵式的回歸，此前由於新冠疫情，該閱兵式在2020年被取消。本屆閱兵式共動員了5000名參與者，包括4300名徒步士兵、73架飛機、24架直升機、221輛汽車和200匹共和國衛隊的馬匹。