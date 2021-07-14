法國國慶閱兵：反恐、抗疫、小王子、更高強度軍事行動、兩匹馬意外甩下衛兵

7月14日一早，巴黎和專程從外省趕來的民眾在香榭麗舍大街的各入口處排起長隊，等候安防人員檢查身份證與新冠證書。去年疫情期間的國慶節大閱兵受到極大限制，今年雖仍需戴口罩，需出示新冠證書，但不少民眾已很滿足於可以“回到稍微正常一點的生活”。今年的法國國慶閱兵，主題是“贏取未來”，切合法國抗擊疫情，和“以高科技武裝軍隊，為更高強度軍事行動做準備”。點擊以下視頻，回顧現場。

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2021年7月14日香榭麗舍大街閱兵式一景 © AP

1789年的7月14日，風暴席捲巴黎東部巴士底監獄，法國大革命序幕拉開。此後為紀念第一共和國的成立而將此日定為法國國慶日。戰後未曾出現過國慶日重大限制，直到2020年，新冠疫情爆發。今年，民眾可以通過出示新冠相關證明入場觀看，等待進入香街期間，巴黎郊區居民Jerome Leconnetable表示：“今年排隊看香街閱兵式的速度的確不太行，往年我們早都進場了，現在卻仍然在排隊。核查新冠證書這個環節減慢了速度，所以我們回歸正常生活了嗎？只能說回歸了一點點吧。我覺得還不算真正回歸正常，而且我覺得新冠證書的檢查這個工作組織的特別不好”。

專程從里昂趕來巴黎的Gabriel Ruet表示：“通往香街的路就沒幾條，又要查新冠證書，又要戴口罩，但我們至少能在戶外已經很好了，尤其是跟去年（封城）相比”。

諾曼底居民Gaëlle Henry今天專門來看閱兵式隊伍里的兒子：“我兒子今年參加閱兵，所以我就來看，所以今年能出門透透氣，還是挺好的，也能見見人”。

因疫情緣故，本次香街採取限制措施，上限從往年的2萬5千名觀眾減少到今年的1萬人。等待是值得的，因為總統儀仗隊終於來了！馬克龍在總參謀長François Lecointre的伴隨下向人們致意，後者即將卸任，而對前者來說，這是其5年任期的最後一場國慶閱兵式，因為明年的總統選舉，充滿變數。

今年大約有5千軍人參加國慶閱兵，以凱旋門為起點，在協和廣場結束。4300名步行軍人，73架飛機，24架直升機，221輛軍用車和200匹馬緩緩通過。“贏取未來”的主題呼應兩大主線：首先是法國抗疫，再有就是向巴黎軍事行動方負責人Christophe Abad將軍所說：“以高科技武裝軍隊，為更高強度軍事行動做準備”。

非洲薩赫勒地區軍事行動即將投入的“獅鷲”裝甲車首次亮相，參與歐盟“利刃”非洲反恐的法軍是今年閱兵式亮點之一；這也是巴黎警察第一次參加閱兵式，作為對近年本土反恐一線警察的致敬；從印太戰略任務返法的核潛艇“翡翠號”成員，動員防疫的軍醫隊等也均現身閱兵式。除了有兩匹馬摔倒，將衛兵甩下馬之外，本次法國國慶閱兵總體而言並無意外。兩名衛兵快速起身，將馬牽走。這一“意外”的原因暫時不明。此外，今年由於是“小王子”在法國出版第75年（該書首先在美國出版），國慶閱兵前幾天，法國空軍方面表示，將在閱兵式上，由阿爾法噴漆巡邏機在機身上展示來自“小王子”的水彩畫。