戛納電影節將映周冠威紀錄片“時代革命”

7月15日法新社戛納消息，正在進行的戛納電影節將在7月16日星期五放映一場有關香港2019年示威的紀錄片，來自周冠威，紀錄片名為“時代革命”(Revolution of Our Times)。

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戛納電影節藝術總監迪耶里-弗里茂（Thierry Fremaux）表示，“電影節因能夠向人們展示‘時代革命’這部紀錄片而感到自豪，這一紀錄片講的是世界上很重要的一件時事，而展映世界重大時事電影，自從1946年以來，既是戛納電影節的傳統，又是戛納電影節的使命”。迪耶里-弗里茂稱，“我們剛開始對這部紀錄片的製作方式和出自誰手完全不了解，不過看到之後，我們立刻對這部片子產生了激情”。

法新社表示，除了導演周冠威，紀錄片“時代革命”的團隊全部匿名。“時代革命”時長兩個半小時，講述的是2019年6月後幾乎日日震動香港的大遊行，譴責自由的縮水。片子當中可以看到街壘，警察，暴力，能看到普通人為什麼參與，能看到示威者們的政治考量，其中許多人的面部被遮蓋或者模糊化處理。導演周冠威表示，“採訪對象當中，有許多人已經失去了聯繫，還有一些人選擇自我流放，還有一些正在蹲監獄”。

有關創作，周冠威表示，自己“並無壓力，但有痛苦與恐懼”，並稱“我想告訴人們，是什麼讓我們走到了這一刻，為此我非常努力地去尋找關鍵人物”，“希望觀眾能感知到，這是一部自由的紀錄片”。他還指出，“需要接受一個現實，那就是這部片子不可能公開在香港展映”，“但能夠在戛納放映，這對許多香港人來說，已經是一種慰藉了”。