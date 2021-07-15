環法賽18賽段波城出發前 緝毒警隊夜探巴林隊“營房”引話題

環法賽星期四下午1點48分（北京時間晚上11點48分）出發開騎第18賽段。環賽今天從波城起跑。賽車大隊人馬星期三就抵達波城。當天晚上，法國緝毒特別警隊搜查了巴林隊的旅館各房間。警方沒有給出更多消息，但環賽私下熱議免不了談及。

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這是第108屆環法自行車賽的最後一段山路，接下來的平原路段，打開了通向巴黎終點站坦途大道。

由於巴林隊目前暫居環賽積分前端，巴林隊營房遭警方夜探，引發關注。

據法新社消息，接近此案和車隊的消息人士周四表示，周三晚上在波城對參加環法賽的巴林隊的酒店進行了搜查。消息人士告訴法新社，搜查是由打擊環境和公共衛生違法行為中央辦公室（Oclaesp）的憲兵進行的，這證實了自行車新聞網站的報道。

巴林在一份聲明中證實了這一消息，並說它不知道搜查的原因。聲明說，"調查導致了對參賽者房間的搜查"，車隊管理層提供了文件。

自5月以來，巴林隊一直勢不可擋，在環法車隊排名中位居第一。巴林隊在環法賽比賽中贏得了兩個賽段的勝利。斯洛文尼亞冠軍Matej Mohoric於7月2日在Le Creusot贏得了第七賽段。他的比利時隊友Dylan Teuns第二天在Le Grand-Bornand的第八賽段中緊隨其後奪冠穿上黃衫。他們的隊友Sonny Colbrelli是一位具有短途衝刺天賦的意大利冠軍，在第9賽段Tignes的高山上表現突出，在眾多爬坡選手中取得了第三名。

另一位巴林車手，烏克蘭人Mark Padun，在6月初贏得了Dauphiné比賽的最後兩個山地賽段，讓所有人都感到驚訝。該車隊還在環意賽（Giro d'Italia）上大放異彩，巴林隊里的意大利人達米亞諾-卡魯索在5月底獲得了第二名。

巴林是今年環賽里的九支不參與2007年在自願基礎上發起的“可信任自行車運動”的車隊之一。這個自發運動響應反興奮劑前沿組織MPCC要求比賽遵守比現行規則更嚴格的反興奮劑規則的號召。這九個車隊包括幾個至此成績最好的車隊，比如阿聯酋（其斯洛文尼亞領導人Tadej Pogacar身穿黃衫）、Ineos、Jumbo和Deceuninck，以及BikeExchange、Astana、Movistar和Trek。

據巴林隊周四堅持說："我們致力於最高水平的專業性和遵守所有監管要求，並將始終以專業的方式進行合作。"這個程序包括監管進餐與輔助健康品。該隊說，自行車運動員身體健康是優先關注。

據法新社說，新冠肺炎病毒大流行使打擊興奮劑的工作變得複雜，並減少了測試的數量，但UCI（國際自行車聯盟）在6月初保證，賽外測試"已恢復到正常水平。