法國司法部長任內被起訴 史無前例

埃里克-杜邦-莫雷蒂（Eric Dupond-Moretti）首位在法律調查中被起訴的現任法國司法部長2021年7月16日

法國司法部長埃里克·杜邦-莫雷蒂 （Eric-Dupont-Moretti）今天7月16日被共和國法庭（CJR）以涉嫌“非法獲得利益”起訴。他被懷疑利用司法部長職位與他當律師時與之有過節的地方法官算賬。

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據法國司法部長杜邦-莫雷蒂的律師團隊今天7月16日宣布，共和國法院負責調查司法部長杜邦-莫雷蒂的法官們，今天周五，以“非法獲取利益”，決定對他提出起訴。這些法官負責調查杜邦-莫雷蒂作為司法部長是否與他以前作為刑事律師的活動存在利益衝突。

在近6個小時的庭審辯護之後，司法部長杜邦-莫雷蒂的辯護律師之一，克里斯托夫-英格蘭（Me Christophe Ingrain）表示說他對法官的起訴決定並不吃驚，因為這個決定在開庭之前就做出了。不幸的是，辯方的解釋不足以扭轉這個決定。這名辯方律師繼續說："我們顯然要質疑這個起訴，提出"無效請求"。

在本案中，這位前重量級大律師杜邦-莫雷蒂，被指控涉嫌利用他的司法部長職位，與他當律師時與之有過節的地方法官算賬。他對此予以反駁。

3個法官工會和反腐協會（Anticor）今年一月對司法部長涉嫌“非法獲得利益”提出投訴。唯一有權對政府成員的職務犯罪進行起訴和審判的的共和國法庭今年一月針對司法部長"非法獲取利益"開啟了司法調查。

其中的第一案是投訴司法部長杜邦-莫雷蒂去年9月下令針對國家金融法庭(PNF)3名預審法官進行調查。此3名預審法官在杜邦-莫雷蒂做律師時，曾詳細檢查過他的電話記錄（"fadettes"）。

第二案是投訴該司法部長對借調到摩納哥的前預審法官愛德華-勒夫羅（Edouard Levrault）啟動行政訴訟程序。這名法官曾起訴過司法部長的一名前客戶。該法官在一個媒體報道中發表講話後，被杜邦-莫雷蒂批為使用"牛仔"方法。

這份起訴書是否會損害埃里克-杜邦-莫雷蒂在司法部的領導地位？任命他為司法部長的總統馬克龍周二在部長會議上為他做了詳細的辯護。周四在環法自行車賽間隙，馬克龍又也談到這個問題。他以司法獨立保障人的姿態說，"我認為，司法部長與所有訴訟當事人擁有同樣的權利，也就是享有無罪推定和能夠捍衛屬於自己的權利。"