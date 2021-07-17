法國總理表示繼續信任被起訴的司法部長

法國政府總理表示，他將繼續信任被共和國法庭以涉非法利益衝突提出起訴的司法部長。法國總統馬克龍在法庭宣布起訴前，也為他任命的這位左翼大律師出身的部長做了辯護。

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法國司法部長埃里克·杜邦-莫雷蒂 （Eric-Dupont-Moretti）昨天7月16日被法蘭西共和國法庭（CJR）以涉嫌“非法獲得利益”提出起訴。該法庭是唯一有權受理在任政府高官的司法機構。

律師出身的埃里克·杜邦-莫雷蒂是首位在任內被起訴的法國司法部長。他被懷疑利用司法部長職位與他當律師時有過節的地方法官算賬。但他否認。

法國總理讓-卡斯泰（Jean Castex）在共和國法庭裁決起訴司法部長杜邦-莫雷蒂之後，重申了自己對這位司法部長的“完全信任”。

之前，法國總統馬克龍也為他任命的這位司法部長辯護。馬克龍周四以總統是司法獨立保障的身份說，“司法部長與所有訴訟當事人擁有同樣的權利，也就是享有無罪推定和能夠捍衛屬於自己的權利。"

杜邦-莫雷蒂從“超重量級”左翼大律師變成司法部長半年後，就被3個法官工會和一個反腐協會投訴。這些“原告”今年一月投訴他涉嫌利用司法部長職位，跟他做律師時有過節的法官算賬，包括針對3名金融法庭預審法官進行調查，和對一名借調到摩納哥的前預審法官啟動行政訴訟程序。共和國法庭的法官們立即對他開啟調查。

據法媒介紹，杜邦-莫雷蒂和許多律師一樣，在辦案辯護過程中，與一些法官發生衝突，他曾被前三位法官仔細檢查過電話通訊記錄；並與後一位法官發生過齟齬，後者在媒體報道中亮相發言之後，被他批辦案方式形同“牛仔”。

1961年出生的大律師杜邦-莫雷蒂在2020年7月被法國總統馬克龍任命為司法部長。這個出人意料的消息曾讓一些“常受法官氣”的律師們感到“高興”。一位律師告訴本台，他希望杜邦-莫雷蒂上任後能“抗衡”那些“過度用權”的法官們。不過，法官們對杜邦-莫雷蒂的上台早有警惕。