天馬間諜軟件門 馬克龍更換手機及號碼要求加強安全

近日據《華盛頓郵報》、《衛報》、《世界報》等媒體報導指，法國總統馬克龍及多位法國政府成員被列入以色列軟件製造商NSO集團開發的間諜軟件"飛馬"的監聽名單，“飛馬”間諜軟件被一些國家用來監聽多國政要、記者，涉及5萬個電話號碼。馬克龍周四上午為此召開了一次特殊的國防委員會會議。據悉，他還已更換了手機和號碼對間諜軟件監聽加以防備。

廣告 繼續瀏覽後續

報導稱，聯合調查組通過研究和採訪，確定了來自50多個國家的1000多個受監聽者的身份。其中有幾位阿拉伯王室成員、至少65位企業高管、85位人權活動家、189位記者，以及600多位政客和政府官員，包括內閣部長、外交官、軍事和安全官員等，數名國家元首和總理的名字也出現在名單上。

根據法國BFMTV電視台得到證實的信息，馬克龍的四部電話中的一部將被替換，他的電話號碼也將被替換，“用於某些交流”。據愛麗舍宮的一個消息來源稱，馬克龍還 “要求在進行技術檢測和澄清行動的同時，加強所有安全協議”。報導指，在此之前，馬克龍有兩部蘋果手機，一部安全性得到改進的三星手機，以及總統專用的特製安全手機Teorem。目前，還沒有關於這款新手機品牌的信息發布。

愛麗舍宮向記者表示，“法國國家信息系統安全局（ANSSI）在加強協議和支持的基礎上，向那些受入侵嫌疑的人提供服務”。除馬克龍外，據說約有15名法國政府部長成為該軟件的目標，還有一些記者和活動家。“天馬”軟件是由以色列公司NSO製造和銷售的間諜軟件。它可以滲入智能手機而不留下任何痕跡，也不需要電話主人採取任何行動。一旦進入，該軟件可以複製所有信息、通話、照片和設備中包含的任何數據。

愛麗舍宮強調說，“總統非常重視此事，並正在密切關注調查的進展”。總統府重申，如果事實被“證實”，那將是“明顯非常嚴重的”。其表示，“在這個階段還沒有出現確定的情況，所以在評論時仍然應該謹慎。”此前，法國政府發言人加布里埃爾·阿塔爾（Gabriel Attal）說，國防委員會 "允許我們有一份關於這項核查工作的進展報告"。

開會前，加布里埃爾·阿塔爾曾在France Inter電台節目中說，這項調查沒有說總統的手機是否“全部被有效感染，數據是否已被刪除”。 一位安全人士周三向法新社保證，對於馬克龍的手機，“安全設置是儘可能的限制性，應用程序的安裝和下載被阻止”。 “（總統的）電話是定期更換的。有一些安全設置的保護，這些設置是非常經常性的更換”。加布里埃爾·阿塔爾保證說，“有保護措施。”他拒絕了對高層可能疏忽的批評。