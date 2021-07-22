摩洛哥政府否認企圖用以色列飛馬監視竊聽馬克龍

馬克龍在一場歐盟峰會上通話的照片，攝於2020年7月

美聯社拉巴特站7月22日消息，針對摩洛哥企圖使用以色列飛馬間諜軟件對法國總統等政治人物進行監視竊聽的指控，摩洛哥政府已正式否認，稱不排除走法律途徑。星期三，檢方辦公室下令開始調查這些被稱為不實的，虛假的指控。法方則也已就監視軟件開啟了調查。

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本周早些時候，全球多個媒體的聯合調查報告披露了多國使用以色列飛馬間諜軟件進行信息竊取與人員監視活動，當中指出，法國總統馬克龍和曾經的政府15名人員可能在2019年被列入了飛馬軟件的監視名單，而這場監視活動，背後是摩洛哥一家安全機構。法國多家媒體報道稱，摩洛哥國王穆罕默德六世和其隨行人員的電話，也被列入監視名單。

就此，摩洛哥政府發文，“強烈譴責持續的，虛假的，大規模惡意的媒體宣傳活動，拒絕這些毫無根據的指控，譴責這些信息的販運者”。

這份全球聯合調查報告稱，超過5萬個手機號碼被列入了飛馬軟件監視名單，其中的1000個號碼，已經可以關聯到相關人士，其中大部分在墨西哥和中東，還有一部分來自阿塞拜疆，哈薩克斯坦，巴基斯坦，盧旺達等國家。雖然說上榜電話號碼清單，並不意味着一定就會被監視或者已經被監視，但聯合調查方表示，這仍然能夠部分反映出以色列NSO公司背後的政府客戶，將何人視為潛在的監視目標。對此，以色列NSO公司否認稱，從來沒有過這樣一個目標清單。