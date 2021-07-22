飛馬間諜軟件案：馬克龍召開特別國防委員會議

法國政府發言人阿塔爾宣布，總統埃馬克龍將於周四(7月22號）上午召開一個 "特別 "的國防委員會，專門討論以色列“飛馬”間諜軟件件和網絡安全問題。而以色列當局擔心間諜軟件醜聞可能會產生嚴重外交後果，也正在成立一個委員會來核實該事件的責任。

廣告 繼續瀏覽後續

以色列“飛馬“間諜軟件成為全球間諜醜聞的核心。本周二，揭露與該軟件有關的大規模間諜系統的媒體聯盟透露，法國總統的一個電話 "被飛馬間諜軟件的用戶之一---摩洛哥國家安全局選為可能被黑的號碼名單上"。

法國政府發言人對媒體表示："共和國總統正在密切關注這一案件，並非常認真地予以對待。" 他說，在馬克龍的手機被揭露為間諜軟件的潛在目標之一後，法國正在繼續調查......但這項調查並沒有說他的手機是否真的都被感染了，數據是否被拿走了。這就是正在關注的問題。

阿塔爾稱，如果披露的內容得到證實和證明，這是一個非常嚴重的案件。"他也強調，總統的電話是定期更換的。有一些安全參數的保護，這些參數是非常定期改變的。而法國一位安全人士周三向法新社保證，馬克龍的手機，"安全設置被儘可能地限制，應用程序的安裝和下載都被阻止"。

周三，以色列網絡安全巨頭NSO否認法國總統馬克龍可能在以色列飛馬軟件監控的5萬個電話號碼中。該組織的一名高級官員肯定地告訴媒體, 馬克龍總統不是目標......他說被某些案件被披露感到不安。他還指出，仍在努力確定所有的事實，可以追溯到幾年前，所以需要時間來審查一切。該組織說自己是一場 "惡毒和誹謗 "運動的受害者，並在一份聲明中宣布，將 "不再回答媒體關於飛馬公司案件的問題"。該集團強調，一個名字出現在5萬人的名單上，"並不一定意味着它已經成為飛馬公司的目標"，

而目前以色列政府的目標是如何限制這一事件的政治與外交傷害，據以色列媒體報道，政府已經任命了一個特別的政府機構間小組來處理關於使用飛馬軟件醜聞所帶來的後果，並審查網絡技術領域的出口許可證。 以色列國防部長本尼-甘茨暗示："獲得這些系統的國家必須遵守許可證中規定的承諾。我們目前正在研究有關這一問題的公布信息。

飛馬間諜軟件可以插入智能手機以檢索信息、照片、聯繫人和遠程激活麥克風。 之前有消息稱法國總統馬克龍、摩洛哥國王穆罕默德六世和巴基斯坦總理伊姆蘭-汗都在飛馬的潛在目標名單上，世界各地有180多名記者據稱被能夠接觸到NSO軟件的各個國家所監視。