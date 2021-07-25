馬克龍抵法屬波利尼西亞，法國核試驗輻射賠償等議題擺桌上

離開東京，法國總統馬克龍飛抵位於南太平洋的法屬波利尼西亞。他與法國這一海外高度自治屬國民選代表之間的議題，包括1966年到1996年之間法國在該地進行的核試驗所造成的民眾健康遺留問題，雙方還將討論如何應對新冠疫情，氣候失調，如何應對中國在印度太平洋地區推進的影響力。

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7月25日星期天法新社帕皮提消息，法國總統馬克龍已於昨日晚間飛抵法屬波利尼西亞，這是他對該地的第一次正式訪問。南太平洋的鮮花，和大溪地的舞者迎接他的到來，但馬克龍本次與法屬波利尼西亞方面的議題則並不輕鬆。

法屬波利尼西亞位處墨西哥和澳大利亞的中間點，是由100多個島嶼組成的法國海外高度自治國家。它是法國在太平洋三塊領地當中的一個，人口在28萬左右，大小則與整個西歐不相上下。當地民眾希望馬克龍此行，能向他們確認核輻射賠償。法新社指出，當年法國進行核試驗，給當地民眾造成的輻射後遺症，長期以來被認為是罔顧島民健康與生命的種族主義，殖民主義寫照，這在當今仍然是橫在法國與法屬波利尼西亞之間的一個心結。法新社表示，本次馬克龍訪問期間，民間將至少組織3場遊行示威。

一位要求保持匿名的法國總統府官員向法新社表示，“總統馬克龍本次訪問法屬波利尼西亞之際，將會試圖打造一種強大而透明的對話機制，來鼓勵接下來採取具體行動，直面歷史，例如開放國家檔案資料，以及進行個體賠償”。7月早些時候，法國政府代表們在與法屬波利尼西亞總統愛德華-弗里奇見面的時候，否認掩蓋過核輻射。

今年3月，信息調查網站Disclose報道稱，根據法國軍方解密的近2百分文件，當年法國在法屬波利尼西亞的193次核試驗在1966年開始，1996年結束，其所產生的影響，比法國政府所承認的，遠遠要大。截至目前，只有63名波利尼西亞平民因核輻射得到了賠償。

法新社引述帕皮提醫療中心前董事長帕特里克-嘉勒農的話稱，“根據社會保險機構的數據，年齡介於40歲到50歲之間的波利尼西亞人，他們患有甲狀腺癌症的比例在全球排第一”，“自從1985年以來，社會保險已經為輻射類患者提供了6億7千萬歐元，希望法國能夠提供這一補償”。

除了核試驗歷史遺留與賠償問題，馬克龍本次還將和法屬波利尼西亞討論南太平洋戰略布局，尤其是現在中國在南太平洋推進其軍事和商業影響力，早已不是秘密。總統府愛麗舍宮表示，馬克龍將闡釋他的印度太平洋地區戰略視角，與當地民選代表討論海平面上升的風險，颶風頻繁化等氣候問題，還將和當地醫院的醫護人員見面，了解他們與新冠疫情的鬥爭。截至目前，許多法屬波利尼西亞民眾都對新冠疫苗保持警惕，法國本土已有大約49%的民眾接種了疫苗，這個比例在法屬波利尼西亞，只有29%。