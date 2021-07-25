馬克龍訪日未促成日本生母“綁架”法國子女案進展，悲憤法國男繼續絕食抗議

法國總統馬克龍結束了在日本的訪問，開始了南太平洋法屬波利尼西亞的行程。前一天，馬克龍在和日本首相菅義偉對話期間，提醒日方，法國男子費雪正處於“非常悲慘的情況”，但會後，並未發布任何有關費雪兩名年幼孩子被日本生母“綁架”消息的進展。這引發了費雪的憤怒，他表示，將繼續絕食抗議。

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今年39歲的法國男子文森-費雪之前是一名金融從業者，他在日本生活了15年。7月10日以來，他坐在東京奧林匹克體育館附近的火車站前，絕食抗議，呼籲外界，尤其是到訪日本，觀看東京奧運會開幕式的法國總統馬克龍，關注他兩個孩子被日本生母強制帶走的事件。

法新社表示，費雪與一名日本女子育有兩個孩子，兒子6歲，女兒4歲，孩子們在2018年被日本女子單方面帶走。法庭上，日本女子控訴費雪家庭暴力，但費雪稱，她事後撤訴。截至目前，來自這名日本女子的回應極少，她的律師拒絕向法新社透露消息，但譴責媒體上刊發的“偏離事實的報道”。

法新社指出，父母分手後，依舊共管孩子，這在法國屬於常規操作，父母當中的任何一方在正常情況下沒有剝奪另一方分攤共管孩子的權力，也不可以強行單方面帶走孩子。然而日本卻不是這樣，分手後的父母對孩子進行共管，在日本沒有法律基礎作為支撐，父親或母親單方面帶走孩子，被社會所寬容，被政府所允許。法新社引述日本人權組織的數據，稱在日本，被父親或母親單方面帶走的未成年人數量，每年都有15萬人。

儘管如此，馬克龍還是在和日本首相菅義偉見面的時候，提醒日方，文森-費雪的情況非常悲慘。會後，馬克龍在推特上讚揚了法國和日本之間的關係，沒有提到費雪的訴求，這讓費雪感到悲憤。他表示，“法國甚至都不知道我的孩子們是否還活着”，“這令人難以置信，難道生意比孩子們更重要”？“菅義偉和馬克龍至少談到了我的案子，這的確很好，但沒有真正促進改變我的孩子們的現狀，所以我還會繼續（絕食抗議）”。