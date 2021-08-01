法國沃蘇勒國際亞洲電影節（FICA）痛失技術總監

FICA創始人及總經理戴魯安納夫婦（（Martine Thérouanne和Jean-Marc Thérouanne）和技術總監Marc Haaz （右）在戛納電影節。2021年7月

7月27號，法國上索恩省（Haute-Saône）一個機場發生一起奪命超輕型飛機墜毀事故，造成兩人不幸遇難。之後消息證實遇難者之一是法國沃蘇勒（Vesoul）國際亞洲電影節（FICA）的技術總監馬克·哈茲（Marc Haaz）， 他同時也是一位頗具才華和前途的導演和製片人。他的英年早逝被認為是法國電影界的一個重大損失。

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據當地媒體報道，兩位飛行遇難者馬克·哈茲和馬克-布蘭查德都積極參與沃蘇勒當地協會的生活。33歲的馬克·哈茲多年來擔任沃蘇勒國際亞洲電影節的技術總監，並成立了一個協會，經營着一家影片製作公司。沃蘇勒檢察院已經開始對墜機事件展開過失殺人案調查。

馬克·哈茲不幸突然離世消息傳來後，沃蘇勒國際亞洲電影節創辦人及總經理戴魯安納夫婦（Martine Thérouanne 和 Jean-Marc Thérouanne）當天沉痛發表悼文稱：“我們的得力助手、沃蘇勒國際亞洲電影節FICA的技術總監和電影製片人馬克·哈茲今天去世了。這起微型飛機事故發生在上午9點57分，當時我們正在籌備在維蘇爾舉行的第28屆亞洲電影國際節。 他享年33歲。面對你死亡的恐怖，我還能說什麼呢。你充滿青春、對未來、工作、生活充滿激情，從青少年時期就對電影產生了熱愛…..”

悼文稱，20年前，2001年9月，馬克·哈茲認識了瑪蒂娜·戴魯安納, 隨後被邀請成為FICA電影節青年評審團成員。自2010年以來，就一直一起去參加戛納電影節。馬克·哈茲與電影節接觸後學習了電影，成為一名演員，也成立了自己的製作發行公司 "Osprod"。今年還與FICA有一個共同的項目，就是要發行由菲律賓導演Arden Rod Condez的電影 « John Denvers Trending »，該片在2020年的第26屆FICA 上獲得了評委、評論家和觀眾獎，並得到了法國勃艮第-弗朗什-孔泰省長和法國教育部CLEMI的支持。

這篇深情的悼文稱，馬克-哈茲多年來一直擔任沃蘇勒國際電影節的技術總監。正是由於他和團隊的專業敬業精神，讓開幕式和閉幕式以及每期的兩百場放映活動才會如此成功。

一年一度的沃蘇勒亞洲國際電影節創辦於1995年，是法國乃至歐洲創辦時間最早的亞洲電影節，每年二月份舉辦。戴魯安納夫婦堅持不懈，以不變的初衷與熱情致力於將商業片之外的亞洲各國優秀電影呈現給法國觀眾，發掘亞洲電影新人，獎勵亞洲電影創作，讓亞洲電影人有一個得以走進國際的平台，也讓法國觀眾獲得對亞洲藝術與社會現實予以關注的另一種視角可能性。

2021年沃蘇勒電影節因新冠疫情停辦一年。目前計畫將於2022年2月1日至8日舉行下一屆。