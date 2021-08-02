法國博瓦爾動物園：大熊貓歡歡喜誕雙胞胎

法國博瓦爾動物園的熊貓家族，今天迎來了兩名新成員。動物園園長魯道夫-德洛爾表示："兩個熊貓寶寶都是粉紅色的。非常健康。(......)很漂亮，"

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中國租借給法國的雌性大熊貓歡歡昨天（8月1日）17點30分左右開始出現臨產的躁動跡象，最後在夜間1點03分生下第一隻幼崽。

動物園主管獸醫向法新社表示，"熊貓寶寶出生後的前十天是敏感期，最先驗證兩個寶寶是雌性，情況穩定，歡歡的表現也比上次好多了。有當媽媽的樣子了"。他還表示：目前幾天內將還無法確定熊貓幼崽的性別。

歡歡生產，成都大熊貓研究中心還專門派遣一名護士，她在第一隻幼崽出生後，順利將它拿出，做了護理，並把它放在一個暖箱裡。幼崽體重為149克，對熊貓寶寶來說是一個 "非常令人放心的 "重量。據獸醫解釋："幼崽越大，就越結實。第一隻幼崽屬於體重高指標範圍內，因為熊貓出生體重時應該在100至150克之間。第二隻幼崽，和歡歡在一起的時間更長一些，體重為128克。

看護人員現在必須照顧歡歡的健康，並定期將幼崽輪換抱給它。德洛爾園長表示：幼崽將被放置在暖箱中，並將交替去吃母奶。在幾周後，公眾將可以看到它們，它們將被24小時監控。"

3月底，兩隻大熊貓 "歡歡 "和 "圓子"（博瓦爾動物園的主要景點之一）曾試圖進行交配。作為預防措施，還對歡歡進行了一次人工授精，因為雌性熊貓每年只有24至48小時的生育期。正是由於人工授精的技術，歡歡生下了它的第一對雙胞胎，其中只有一隻存活。是已經四歲的圓夢，它是法國出生的第一隻熊貓，現在體重超過一百公斤。

法新社指出，自2016年以來，在國際自然保護聯盟（IUCN）的紅色名單上，大熊貓不再是面臨滅絕性 "危險"的動物。然而，這一物種仍然 "脆弱 "。目前在中國，500隻大熊貓由人工圈養，2000隻生活在野外。

在100天內，法國盧瓦爾河畔的這兩隻熊貓寶寶不會被命名。根據傳統，他們的名字將由中國第一夫人選定。這次生產是 "熊貓外交 "的一部分。中國在2012年將圓子和歡歡借給法國，為期十年，中國將友好的黑白雙色熊貓作為外交友誼的象徵。